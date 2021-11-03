Варшава, 3 ноября. Атаки Брюсселя на Варшаву и возвращение экс-премьера Дональда Туска в политику связаны между собой, считает замглавы МИД Польши Петр Вавжик.

По словам дипломата, совпадение вряд ли можно назвать случайным, ведь бывший премьер имеет амбиции стать президентом Польши в 2025 году. Фактически в стране началась «Операция Туск», говорит он.

«Пан Дональд Туск какое-то время возглавлял Европейскую народную партию, и что помешало ему вернуться раньше или позже? Как раз в тот момент, когда происходит столько всего, это действительно симптоматично», — высказался Вавжик.

Как отметил замминистра, подобные случаи согласованных действий ЕС и внутренней оппозиции были в Италии и Греции, когда там свергли правительства. Не исключено, что для Варшавы разработан аналогичный сценарий, заключил Петр Вавжик.

Туск возглавлял польский кабмин с 2007 по 1014 годы. В Варшаве его считают другом России и «своим человеком» в Москве.

Ранее политический советник, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Group» Сергей Маркелов заявил, что поведение Польши в ЕС указывает на то, что в этой стране нет коллективного политического разума. Вместе с тем ЕС будет терпеть выходки Варшавы ради единства.