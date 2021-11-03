Актриса Анастасия Макеева похвасталась теплыми каникулами в Турции

Аланья, 3 ноября. Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева на своей странице в Instagram подтвердила, что они с супругом приобрели недвижимость в турецком городе-курорте Аланья, пишет Teleprogramma.pro. «Все уже в курсе, что мы приобрели недвижимость в Турции и теперь у нас теплая зима в Аланье. Погода чуть пасмурна сегодня, но 26 градусов тепла, вода 24 градуса тоже радует», — отметила в своем микроблоге артистка.

Ранее Макеева сообщала, что в последние месяцы у ее семьи было немало дел, поэтому возможности приехать в Турцию у нее не было, а сейчас настало время «больших дорог и интересного бизнеса». Стоит напомнить, что Анастасия Макеева вышла замуж за своего возлюбленного Романа Малькова в мае текущего года. Ради артистки бизнесмен бросил семью с детьми в Словении.

Вместе с парой в Турцию поехал и сын Малькова — Андрей. Мальчику 16 лет, он признался, что отношения с Анастасией у него складываются лучше, чем с родной матерью. Об этом он написал в своем микроблоге, отвечая на вопросы подписчиков.

«Отношения с Настей лучше, чем с мамой?» — спросил один из его подписчиков. «Ес, сэр», — ответил Андрей.

Напомним, сын Романа Малькова перебрался к отцу и звездной мачехе еще весной. Юноша поступил в столичный колледж и помогает Макеевой в продвижении ее бренда косметики.

Близкие подруги Макеевой ранее сообщали, что беспокоятся за актрису из-за ее брака с Романом. По их мнению, бизнесмен чем-то напаивает жену, чтобы она всегда находилась под его контролем.

Ранее сообщалось, почему актриса отправилась в теплую страну. Оказывается, дело не в отдыхе, а в работе.