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Депутат Рады Балицкий призвал киевских политиков не обострять отношения с Россией
Политика
Депутат Рады Балицкий призвал киевских политиков не обострять отношения с Россией
Федеральное агентство новостей  / 

Киев, 3 ноября. Депутат Верховной рады Евгений Балицкий подверг критике идею генерала ВСУ Игоря Романенко о вводе на Украине военного положения. Для того чтобы снизить градус напряжения, украинский парламентарий предложил начать дипломатические переговоры с Россией, передает информационное агентство «Новороссия».

«Воевать с Россией невозможно. Украине необходима техническая разведка, достойный флот, авиация (а ее практически нет) и современное вооружение, которым располагает Россия. Я уже не говорю про ядерное оружие», — заявил Балицкий.

По словам политика, вместо того, чтобы продолжать эскалацию конфликта, президент Украины Владимир Зеленский мог бы лично отправиться в Донбасс для решения всех вопросов. Балицкий также добавил, что присутствие войск НАТО на территории Украины исключено. Это только усложнит и так напряженную ситуацию в регионе.

Ранее ФАН приводил мнение депутата Госдумы Олега Морозова по поводу угроз Романенко в адрес России. Политик считает, что украинская армия никак не может тягаться с российскими вооруженными силами.

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украина нато конфликт романенко
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