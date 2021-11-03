Депутат Рады Балицкий призвал киевских политиков не обострять отношения с Россией

Киев, 3 ноября. Депутат Верховной рады Евгений Балицкий подверг критике идею генерала ВСУ Игоря Романенко о вводе на Украине военного положения. Для того чтобы снизить градус напряжения, украинский парламентарий предложил начать дипломатические переговоры с Россией, передает информационное агентство «Новороссия».

«Воевать с Россией невозможно. Украине необходима техническая разведка, достойный флот, авиация (а ее практически нет) и современное вооружение, которым располагает Россия. Я уже не говорю про ядерное оружие», — заявил Балицкий.

По словам политика, вместо того, чтобы продолжать эскалацию конфликта, президент Украины Владимир Зеленский мог бы лично отправиться в Донбасс для решения всех вопросов. Балицкий также добавил, что присутствие войск НАТО на территории Украины исключено. Это только усложнит и так напряженную ситуацию в регионе.

Ранее ФАН приводил мнение депутата Госдумы Олега Морозова по поводу угроз Романенко в адрес России. Политик считает, что украинская армия никак не может тягаться с российскими вооруженными силами.