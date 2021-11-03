Индийская армия остро нуждается в поставках российского оружия

Пакистан не отвечает на просьбу Индии о транзите гуманитарного конвоя для Афганистана через его территорию; индийские военные проводят масштабные учения на границе с Китаем; Нарендра Моди попросил триллион долларов на декарбонизацию мировой экономики; деловая активность в сфере услуг Индии в октябре выросла самыми быстрыми темпами за 10 лет. Об этих и других событиях прошедшей недели рассказывает автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Кабул готов принять индийских дипломатов и гуманитарную помощь

На фоне усилий по легитимизации временного правительства, сформированного «Талибаном»1 (организация запрещена в РФ), группировка заявила, что Кабул открыт для приема индийских дипломатов и обеспечения их безопасности.

По мере приближения зимы, угрожающей дальнейшим обострением гуманитарного кризиса в республике, назначенный талибами представителем Афганистана при ООН Сухейль Шахин подчеркнул, что группировка приветствуют помощь на этом критическом этапе. Известно, что Индия предложила Афганистану гуманитарную поддержку на встрече в Москве и что обе стороны сочли необходимым улучшить «дипломатические и экономические отношения».

Правительство Индии, вероятно, сосредоточит внимание на гуманитарной помощи афганскому народу на конференции советников по национальной безопасности в ноябре. Еще в прошлом месяце Нью-Дели запросил у Исламабада разрешения перевезти в Афганистан большую партию пшеницы (около 50 000 тонн) и медицинскую помощь через сухопутную границу Вагах — Аттари. Однако до сих пор Пакистан не дал никакого ответа на этот запрос.

При этом советник по национальной безопасности Пакистана Моид Юсуф отказался принять участие в конференции по Афганистану, которая пройдет в Индии в ноябре. Без его участия с учетом влияния Исламабада на талибов мероприятие превращается в обычную формальность. Пакистан не намерен сотрудничать с Индией в афганском вопросе, и последствия этого будут весьма значительными для региона.

Open to receiving Indian diplomats, humanitarian aid: Taliban



READ: https://t.co/m1CVz3xY5z pic.twitter.com/yQq0T9jcYx — The Times Of India (@timesofindia) November 2, 2021

Талибы на прошлой неделе снова предупредили США и другие страны, что, если их требования о признании не будут выполнены и если афганские фонды за границей останутся замороженными, это может стать проблемой не только для региона, но и для всего мира. Позиция международного сообщества действительно представляется нелогичной — не признавая и не поддерживая усилия ни талибов, ни противостоящих им повстанцев Панджшерского ущелья, оно способствует лишь созданию вакуума административного контроля над территорией Афганистана.

Индия проводит военные учения в Восточном Ладакхе

Армия Индии проводит масштабные военные учения вдоль границы с Китаем в Восточном Ладакхе. В ходе операции индийские десантники отработают захват территории «в тылу врага», а затем «соединятся» с наступающими танками, в то время как ударные вертолеты будут уничтожать вражеские механизированные силы.

Трехдневные маневры с привлечением нескольких сотен военнослужащих и систем тяжелого вооружения на высоте более 4 200 метров при температуре минус 20 градусов по Цельсию должны передать «четкое послание» Китаю о необходимости «воздерживаться от любых инцидентов вдоль северных границ».

Учения проходят на фоне тупика в 18-месячном военном противостоянии Нью-Дели и Пекина в Восточном Ладакхе. На последнем раунде переговоров Китай отказался завершить разъединение войск в ряде стратегических точек. Сейчас обе страны намерены сохранить на спорном участке развернутыми вторую зиму подряд по 50 000 военнослужащих в сопровождении танков, гаубиц и зенитных ракетных комплексов.

Gypsy of Indian Army equipped with specialized equipment exits an IAF AN32 aircraft during military exercises over Ladakh.



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«Если они (Народно-освободительная армия Китая — Прим. ред.) останутся там, мы тоже останемся», — недавно сказал главнокомандующий ВС Индии генерал Манодж Мукунд Нараване.

Индийские военные не могут эффективно действовать без поставляемого Россией оборудования

В докладе Исследовательской службы Конгресса (CRS) США на тему «Продажи российского оружия и оборонная промышленность» говорится, что произошло значительное снижение зависимости Индии от вооружений и оборудования из РФ, однако индийские военные не могут эффективно действовать без поставок из Москвы и будут продолжать полагаться на эти системы вооружений в ближайшей и среднесрочной перспективе.

CRS готовит периодические отчеты по различным вопросам с привлечением независимых отраслевых экспертов для того, чтобы помочь американским законодателям принимать решения.

Доклад предваряет важное решение, которое администрация Джо Байдена должна принять в отношении Индии — будут ли против Нью-Дели введены ограничительные меры в соответствии с «Законом о противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

«Как выразился один высокопоставленный американский наблюдатель, продолжающиеся закупки Нью-Дели "остаются одним из немногих рычагов влияния, которым Индия все еще обладает по отношению к Москве". В этом смысле большая часть влияния Москвы в Индии проистекает из ее готовности предоставлять системы вооружений и технологии, которые ни одна другая страна не будет экспортировать в Индию. Россия также продолжает предлагать передовые оружейные платформы по относительно привлекательным ценам», — говорится в сообщении CRS.

Отмечая, что план Индии по закупке систем противовоздушной обороны С-400 российского производства может привести к санкциям США в соответствии с разделом 231 CAATSA, аналитики CRS утверждают, что альтернативы С-400, предлагаемые Вашингтоном — системы Patriot и THAAD — не соответствуют предполагаемой дальности и универсальности российского оборудования. Первые поставки отечественных комплексов запланированы на осень 2021 года и должны быть полностью завершены к началу 2023 года.

Indian military cannot operate without Russian equipment: US report https://t.co/llj18lAHHS pic.twitter.com/Y4qBF273pA — Caffirana (@caffirana) October 29, 2021

С 2015 года наблюдается постоянное падение импорта военного оборудования из России в Индию. В отчете CRS говорится, что в 2010 году РФ являлась источником почти двух третей (62%) всего индийского импорта оружия, а Индия была крупнейшим импортером этой продукции — с долей 32%.

Оба эти показателя значительно снизились в период с 2016 по 2020 годы — теперь на Индию приходится 23% от общего объема российского экспорта вооружений, а на Россию — 49% индийского импорта.

Нарендра Моди выступил на климатическом саммите в Глазго

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал делегатам климатического саммита COP26, что его страна — третий по величине в мире источник выбросов парниковых газов — достигнет «чистого нуля» к 2070 году. Хотя целевая дата Индии на два десятилетия отстает от таких стран, как США и Великобритания, она совместима с тем, что, по мнению ученых, необходимо для предотвращения катастрофического глобального потепления.

Delivering the National Statement at the @COP26 Summit in Glasgow. https://t.co/SdKi5LBQNM — Narendra Modi (@narendramodi) November 1, 2021

«Индия ожидает, что развитые страны мира как можно скорее выделят 1 триллион долларов на финансирование программ по изменению климата. Справедливость требует, чтобы на не выполняющие свои обязательства по климату страны было оказано давление», — сказал премьер-министр Моди.

Названная им цифра в 10 раз превышает ежегодный целевой показатель финансирования проблем климата, установленный богатыми странами.

Моди подкрепил свою цель — нулевые выбросы к 2070 году — краткосрочными задачами. Он повысил ожидаемый объем производства энергии с низким уровнем выбросов на 2030 год до с 450 до 500 ГВт и пообещал производить половину электроэнергии в стране с использованием возобновляемых источников

Джайшанкар и Блинкен обсудили двусторонние связи, сотрудничество в Индо-Тихоокеанском регионе

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар провел переговоры с государственным секретарем США Энтони Блинкеном на полях саммита G20 в Риме и обсудил ряд вопросов, включая усилия по укреплению индо-Тихоокеанского сотрудничества посредством Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD, «Четверка»).

Позже Блинкен в Twitter написал:

«Я встретился с @Drsjaishankar, чтобы обсудить усилия по укреплению индо-Тихоокеанского сотрудничества на двусторонней основе и через QUAD. Я с нетерпением жду совместной работы по углублению всеобъемлющего глобального стратегического партнерства между США и Индией».

I met with @DrSJaishankar to discuss efforts to strengthen Indo-Pacific cooperation bilaterally and through the Quad. I look forward to working together to deepen the U.S.-India Comprehensive Global Strategic Partnership. pic.twitter.com/PhCcjD3I41 — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 30, 2021

Блинкен и Джайшанкар обсудили сотрудничество по расширению глобального доступа к вакцинам COVID-19, активизации усилий в борьбе с изменениями климата и укреплению взаимных обязательств и поддержки общих демократических ценностей.

Активность в сфере услуг Индии в октябре растет самыми быстрыми темпами за 10 лет

Восстановление индийского сектора услуг в октябре с учетом сезонных колебаний индекса PMI индийской консалтинговой фирмы IHS Markit India Services свидетельствует о высоких темпах роста. Поллианна Де Лима, заместитель директора по экономике IHS Markit, говорит:

«Существенное повышение цен, взимаемых за предоставление услуг в Индии, не оказало негативного влияния на спрос, поскольку компании сообщили о самом сильном ежемесячном расширении нового бизнеса за последние десять лет».

Таким образом, восстановление сектора услуг идет третий месяц подряд. Тем не менее поставщики обеспокоены тем, что сохраняющееся инфляционное давление может сдержать рост в следующем году.

Расходы компаний заметно выросли с сентября, что участники опроса в основном связывают с более высокими тратами на топливо, материалы, персонал и транспорт.

#Economy | The recovery of the Indian service sector was extended to October with the seasonally adjusted IHS Markit India Services PMI index signalling the strongest rate of growth in ten-and-a-half years.https://t.co/Jzi0OIJ94m — Mint (@livemint) November 3, 2021

Авторы отмечают, что в октябре сервисные компании стали нанимать дополнительных работников. Хотя и умеренные, темпы создания рабочих мест ускорились до самого высокого уровня с февраля 2020 года. Несмотря на то что поставщики услуг уверены в росте деловой активности в течение ближайших 12 месяцев, общий уровень настроений мало изменился по сравнению с сентябрем и оказался значительно ниже своего долгосрочного среднего значения.

Данная статья является исключительно мнением автора и может на совпадать с позицией редакции.

1 Организация запрещена на территории РФ.