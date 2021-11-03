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Генерал Бужинский сравнил с «Белорусским морем» сообщения о ВС РФ у «границ» Украины
Армия
Генерал Бужинский сравнил с «Белорусским морем» сообщения о ВС РФ у «границ» Украины
пресс-служба МО

Москва, 3 ноября. Авторы публикаций о якобы размещенных на границе с Украиной российских танках не знают элементарной географии, заявил генерал-лейтенант Евгений Бужинский.

В комментарии для РИА Новости Бужинский оценил публикацию американского издания Politico. В ней говорилось о якобы переброске российской бронетехники к российско-украинской границе. Авторы прикрепили к статье спутниковые снимки танков. При этом они указали, что фото сделаны в Смоленской области, которая вообще не граничит с Украиной.

Генерал Бужинский сравнил с «Белорусским морем» сообщения о ВС РФ у «границ» Украины
Министерство обороны РФ /

Бужинский ответил американским журналистам шуткой о «Белорусском море». Он также напомнил, что Россия не заинтересована в нападении на территории Украины.

«На Западе в очередной раз нашли "Белорусское море", комментировать тут, по-моему, абсолютно нечего. С моей точки зрения это глупость, никто ни на кого нападать не собирается, тем более двигать целую танковую армию», — заявил генерал.

Ранее материал американских журналистов прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал его некачественным вбросом. Зато украинский генерал Игорь Романенко, как передает телеканал «360», стал призывать Киев готовиться к введению военного положения и пригрозил России «кровавой баней».

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украина россия бужинский
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