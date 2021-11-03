Роскосмос испытает многоразовую ракету «Крыло-СВ» с новыми турбореактивными двигателями

Москва, 3 ноября. Роскосмос планирует провести испытательный запуск демонстратора первой российской многоразовой ракеты «Крыло-СВ» с новыми турбореактивными двигателями.

Согласно данным портала государственных закупок, Роскосмос уже заказал агрегаты с целью «проведения летных испытаний масштабированных летных демонстраторов в рамках выполнения проекта "Создание комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков"». Сумма контракта составляет свыше 67 миллионов рублей.

Ранее руководитель экспериментального конструкторского бюро имени Бартини ЦНИИмаш Борис Сатовский раскрыл особенности проекта «Крыло-СВ». По его словам, возвращаемая крылатая ступень легкой ракеты-носителя «Крыло-СВ» сможет приземляться на колесах и лыжах.