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Роскосмос испытает многоразовую ракету «Крыло-СВ» с новыми турбореактивными двигателями
Технологии
Роскосмос испытает многоразовую ракету «Крыло-СВ» с новыми турбореактивными двигателями
Инфореактор  /  Егор Провоторов

Москва, 3 ноября. Роскосмос планирует провести испытательный запуск демонстратора первой российской многоразовой ракеты «Крыло-СВ» с новыми турбореактивными двигателями.

Согласно данным портала государственных закупок, Роскосмос уже заказал агрегаты с целью «проведения летных испытаний масштабированных летных демонстраторов в рамках выполнения проекта "Создание комплекса летно-экспериментальных демонстраторов многоразовых возвращаемых крылатых ракетных блоков"». Сумма контракта составляет свыше 67 миллионов рублей.

Ранее руководитель экспериментального конструкторского бюро имени Бартини ЦНИИмаш Борис Сатовский раскрыл особенности проекта «Крыло-СВ». По его словам, возвращаемая крылатая ступень легкой ракеты-носителя «Крыло-СВ» сможет приземляться на колесах и лыжах.

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Все новости / Технологии / Роскосмос испытает многоразовую ракету «Крыло-СВ» с новыми турбореактивными двигателями
россия роскосмос крыло-св
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