Экономист Мильчакова: «Газпром» не проиграет от решения немецкого суда по «СП-2»

Негативное для Nord Stream 2 решение Федерального верховного суда Германии может повлиять лишь на то, что «Газпром», возможно, будет осуществлять заполнение газом «Северного потока — 2» только на 50%, а другие 50% будут продаваться независимой от «Газпрома» структуре. Об этом ФАН рассказала заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Жалоба Nord Stream 2 AG

Nord Stream 2 AG обжаловала в Федеральном верховном суде Германии решение земельного суда Дюссельдорфа не выводить проект «Северный поток — 2» из-под действия газовой директивы ЕС. Об этом сообщается в материалах «Газпрома».

Высший земельный суд в Дюссельдорфе 25 августа отклонил жалобу компании Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод «Северный поток — 2» из-под газовой директивы Европейского союза. Ее нормы, в частности, требуют разделять функции добычи и транспортировки газа.

Федеральное агентство новостей /

«В сентябре, 21 числа 2021 года, Nord Stream 2 AG подала апелляцию против решения земельного суда Дюссельдорфа в высший верховый суд Германии», — сообщается в материалах.

В августе «Газпром» сообщал, что Nord Stream 2 AG изучает такую возможность.

Политизированное решение

Как отметила Наталья Мильчакова, пока рано говорить, хорошей или плохой новостью для «Северного потока — 2» является подача Nord Stream 2 апелляционной жалобы на решение немецкого суда, отказавшего в выводе «Северного потока — 2» из-под действия газовой директивы ЕС. Этот процесс займет длительное время, минимум несколько месяцев, а может быть, и целый год.

«Не секрет, что решения европейских судов бывают сильно политизированы, особенно когда имущественные или какие-либо еще хозяйственные споры юридически или, как в случае «Северного потока — 2», фактически связаны с Россией. Поэтому мы бы воздержались от слишком больших надежд на решение суда в пользу Nord Stream 2. Вспомним, что еще в 2020 году «Газпром» проиграл польской государственной компании спор о ценах на газ и был вынужден компенсировать Польше признанную судом переплату за газ в 1,5 миллиарда долларов», — пояснила Наталья Мильчакова.

Федеральное агентство новостей /

Однако, заметила экономист, в любом случае, сколько бы не продолжалось судебное разбирательство и каким бы ни было решение суда, оно не способно повлиять на сроки запуска в эксплуатацию «Северного потока — 2». Запуск газопровода зависит исключительно от сроков окончания его сертификации, а к обжалованию в суде отказа вывести газопровод из-под действия Третьего энергопакета ЕС процедура сертификации отношения не имеет.

«Негативное для Nord Stream 2 решение суда может повлиять только на то, что «Газпром», возможно, будет осуществлять заполнение газом «Северного потока — 2» только на 50%, а другие 50% будут продаваться независимой от «Газпрома» структуре. Может быть, немецкой компании, которая будет вторым поставщиком газа через этот газопровод. Но в любом случае, учитывая резкие колебания спроса на газ в Европе, «Газпром» не проиграет», — добавила Наталья Мильчакова.

По ее словам, при низком спросе он будет поставлять газ только на 50% через «Северный поток — 2» и всегда может аргументировать Европе, если она начнет испытывать нехватку газа: «Вы же сами отказались вывести газопровод из-под Третьего энергопакета ЕС — газовой директивы, вот и ищите себе дополнительного поставщика». И его Европа, конечно, не найдет, и, соответственно, не исключено, что «Северный поток — 2» может быть выведен из-под действия Третьего энергопакета не в ближайшее время, но в долгосрочной перспективе, уверена экономист.

Федеральное сетевое агентство Германии в мае 2020 года отказалось освободить «Северный поток — 2» от требований обновленной газовой директивы ЕС, сочтя, что раз газопровод не успели достроить к 23 мая 2019 года, то он подпадает под вступившие в силу поправки.

«Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019 года действующий на тот момент президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны, который включал введение санкций в отношении проекта. Как отмечают эксперты, запуск «Северного потока — 2» сможет усилить суверенитет Европы во главе с Германией перед США.