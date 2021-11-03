Неизвестный ограбил могилу Децла на Пятницком кладбище в Москве

Москва, 3 ноября. Мать покойного рэп-исполнителя Кирилла Толмацкого, известного как Децл, Ирина сообщила о вандализме на Пятницком кладбище. Неизвестный мужчина обокрал могилу популярного музыканта.

Кумир россиян Децл умер в 2019 году в возрасте 35 лет. По официальной версии, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Могилу творца окружают цветы в любое время года.

Nation News / Наталия Агеенко

Возмутительной новостью мать покойного поделилась со своими подписчиками в социальной сети Instagram. Она выложила видео, на котором видно, как взрослый мужчина в шапке спокойно переступает ограду и забирает стул, стоящий рядом с надгробной плитой.

«Хочу обратиться к вам, мои друзья!!! Кто знает этого «человека», передайте ему, пожалуйста, что так нельзя делать. Пусть вернет на место», — заявила Толмацкая.

Пользователи Сети пришли в ужас от увиденного. Большинство отозвались на призыв матери музыканта и распространили видео, чтобы найти злоумышленника.

Несмотря на то, что с момента смерти музыканта прошло уже два года, его семью до сих пор продолжают раздирать склоки и скандалы. Интервью сына артиста Анатолия стали причиной его конфликта с родителями Кирилла Толмацкого.