«Столица жадности»: ФАН узнал, как не обмануться при покупке жилья в Краснодаре

Рейтинги, показывающие динамику роста цен на недвижимость в России, буквально лихорадит. Цены на жилье в стране растут очень быстро, а где-то — молниеносно. Так, например, Краснодар стал одним из лидеров по удорожанию квадратных метров. В целом Краснодарский край тоже во всех топах. Сочинские цены обогнали московские, а в недавно созданной федеральной территории Сириус — неподалеку от главной российской здравницы — стоимость квадрата выросла в четыре раза — до 400 тысяч рублей. ФАН решил разобраться в причинах роста цен, а также в том, стоит ли сейчас покупать жилье на юге России и как это сделать, не обманув себя и свой кошелек.

Вводные данные

Эта история случилась некоторое время назад, она полностью реальная и точно показывающая, что еще можно успеть запрыгнуть «в последний вагон» с относительно недорогим жильем.

Нам дано: два человека, приехавшие в Краснодар, чтобы купить квартиру. Десятки риелторов с выгодными (для них) предложениями, несколько интернет-сайтов и приложений в смартфоне для поиска жилья и чуть более 2 миллионов рублей наличными для покупки студии или небольшой однушки.

pixabay.com / Meditations

Поиски длились несколько месяцев дистанционно, и буквально каждый день та или иная квартира из понравившихся либо дорожала, либо становилась горячим пирожком и тут же обретала нового владельца.

Справедливости ради отметим, что годом ранее этого скромного бюджета хватило бы на покупку стандартной однокомнатной квартиры в неплохом районе, больше можно было позволить на окраинах города (с учетом краснодарских пробок до центра оттуда можно добираться час, а то и два), но и стеснять себя 30-35 квадратными метрами не пришлось бы. Там даже двухкомнатную можно было купить без особого труда.

Динамическое ценообразование

Связано это с пандемией или нет, но значительно жилье начало расти в цене еще в первую волну. Сильнее — сразу после нее. И еще полгода назад стоимость оставалась приемлемой, но продолжала увеличиваться.

Скажем сразу — в Краснодаре все, что не центр — уже далеко. Даже в не сильно удаленные от исторической части города районы порой приходится добираться очень долго. Такова уж специфика этого южного города. И все же: «Черемушки», «Панорама», «Фестивальный» давно полюбились за свой комфорт. А за него, как известно, надо платить.

Есть и другие: «Музыкальный», «Гидрострой», поселки Российский, Краснодарский, Знаменский — все в черте города, но с частичными неудобствами и отсутствием комфорта. А еще — с вероятностью попасть на проблемный дом.

pixabay.com / Free-Photos

Например, в нем частично могут отсутствовать коммуникации: газ, свет, вода, отопление — все вместе или по отдельности. Дом также может оказаться самостроем, долгостроем и принести еще много неприятностей потенциальному покупателю.

Так как бюджет у нас минимальный, то и говорить будем о самом недорогом сегменте жилья. Даже здесь выбор велик: помимо стандартных квартир в столице Кубани, вам могут предложить поселиться в цоколе (как правило, это нежилое помещение, без прописки), в мансарде (тоже могут возникнуть сложности со штампом в паспорте), «частичке» (так называют старый фонд с «удобствами» на улице) и еще в нескольких «бюджетных» вариантах. Но мы продолжим искать лучшее.

Кстати, стоимость вторичного жилья в Краснодаре иногда даже выше нового.

Полтора миллиона, в центре, все включено

Популярные интернет-сайты заполнены «крайне выгодными» предложениями: «Квартира в центре города, с хорошим ремонтом, всей мебелью и бытовой техникой и всего за 1,5 миллиона рублей». Даже не думайте звонить по таким объявлениям — во-первых, вам не ответят. А если и ответят, то скажут: «Я помогаю собственнику с продажей, приезжайте в агентство, покажу вам и другие варианты, потом вы решите и проедем посмотрим». Стандартная афера. Потому что вариантов таких нет, а заманить вас к себе, потом сказать, что квартира уже продана, и предложить другую по цене гораздо выше — вполне можно.

ФБА «Экономика сегодня» . /

Убираем галочку «предложения от агентов» и ситуация особо не меняется — все равно раз за разом натыкаемся на предложения помощников в продаже.

Лайфхак: почти у всех одинаковый стиль написания объявления. И если вы видите что-то отличное от десятков и сотен объявлений, значит, шанс наткнуться на реального собственника возрастает.

Никто не говорит, что не стоит пользоваться услугами агентов по недвижимости. Просто делать это надо аккуратно и с умом, не забывая при этом, что отдаете вы свои честно заработанные рубли и быть обманутым не хочется.

Промониторив сотни объявлений, понимаем, что под наши «скромные деньги» вариантов-то не так и много. Естественно, забываем о центре города и всех районах, которые «еще ничего», и отправляемся покорять окраины.

Актуальная ситуация

Посмотрев один, другой, третий вариант, продолжаем пешком гулять по району, оценивать инфраструктуру и смотреть на окна и балконы — там часто бывают указаны номера телефонов на растяжках и иногда по ним тоже отвечают собственники, готовые оперативно приехать и показать квартиру.

pixabay.com /

С никаким результатом заканчиваем первый день поисков. На второй уже назначена встреча с риелтором в одном из типовых агентств, которые тоже заманивают своими уловками.

«Мы подрядная организация, с нами сотрудничают застройщики, которые потом продают квартиры нам «ниже рынка», а мы готовы предложить их своим клиентам очень недорого», — сказали нам по телефону.

Ну что, попробуем. Если что — уедем. По приезде нас встречает Галина, которая с улыбкой говорит, что обязательно найдет нам квартиру, потому что вариантов масса. Правда тех цен, которые нам озвучили по телефону, нет. Но есть другие, чуть повыше.

«Давайте посмотрим? Есть очень хорошие предложения! Под ваш бюджет можно найти много вариантов», — рассказывает Галина.

Нам начинают показывать фотографии квартир в телефоне и геолокацию на карте. Получают от нас «добро» на просмотр, созваниваются с собственниками и договариваются о встрече. Смотрим эти предложения, а с учетом краснодарских дорожных заторов после пяти вариантов (тех самых, которые то без газа, то без отопления) и день к концу подходит.

«Подумайте, обсудите, посчитайте все — ночь впереди, — улыбаясь говорит Галина. — А утром мне позвоните и скажете, какое решение приняли. За это время могут другие варианты появиться».

pixabay.com /

Приезжаем, начинаем снова отсматривать объявления. И делаем интересный вывод. Оказывается, нас обманули. Компания, может, и подрядчик, но схема работы у них такая же, как и у других агентств. На этот вывод нас натолкнуло то, что все эти «выгодные варианты» мы нашли на сайтах объявлений по цене на 50–150 тысяч дешевле того, что нам предлагала Галина.

Да, безусловно, ну не бесплатно же она работает, при этом по итогу сделки даже обещает ничего не брать с нас за помощь, так как «все расходы оплачивает продавец».

На следующий день мы снова встречаемся с Галиной и снова смотрим несколько вариантов, так же, как накануне — уезжаем вечером думать и снова ничего решить не можем.

На четвертый день поисков мы снова решаем стать самостоятельными и отправляемся на поиски жилья в соседний регион.

Регион? Спросите вы. Да, именно регион. И вот в чем дело. Недалеко от центра Краснодара находится Тургеневский мост, по которому можно за пару минут пересечь реку Кубань и сразу после территориально оказаться в Республике Адыгея, еще конкретнее — в ауле Новая Адыгея, который за последние пару лет практически стал небольшим городом-спутником Краснодара, хоть и не имеет к нему никакого отношения.

ФБА «Экономика сегодня» /

Знакомство с Адыгеей

Сразу за крупным ТРЦ «Мега», куда ежедневно приезжают тысячи жителей Кубани и Адыгеи, уютно расположились сразу несколько жилых комплексов. Один из них (с аналогичным названием), пока состоит из четырех домов. Последний из них был сдан в конце лета и вот-вот только были получены все документы.

Находим номер телефона на окне и звоним. Отвечает женщина, говорит, что квартиру продает подруга. Она живет в другом городе и поэтому приезжать показывать не может. Но у Анжелики (той, что на проводе) есть ключи и она может через некоторое время быть на месте. Говорим, что ждем ее, а сами продолжаем осматривать район. Удобный, комфортный, с закрытой территорией, своей котельной, детской площадкой. Сами дома кирпичные, пятиэтажные, добротные. Даже подвалы сухие — это нам соседи показали.

За это время приехала и Анжелика, которая показала нам квартиру и рассказала все подробности: куплено жилье в ипотеку, которую сначала надо погасить (за счет покупателя), снять обременение, оформить все документы — дел очень много. Но все в принципе проходит в одном месте, в нашем случае — это отделение известного банка. Там и электронную регистрацию сделки провести можно, и деньги в банковскую ячейку положить (их продавец получит только после перехода права собственности). Говорим традиционную фразу (понимая, что и Анжелика тоже риелтор), что посмотрим объявления еще и вернемся к ней с ответом.

Выясняем впоследствии, что вариант этот действительно довольно выгоден по цене, успеваем поторговаться, суммарно опускаем ценник почти на 100 тысяч рублей и договариваемся о сделке, так как соотношение «цена-качество» нас устраивает.

pixabay.com / geralt

Да, можно найти квартиру и без обременений и дополнительных документальных трудностей — но это тоже время, а значит, и деньги, поэтому решаемся на покупку.

Совет: при покупке жилья обязательно узнавайте, использовались ли для его приобретения раньше средства материнского капитала. Если да, то вам придется дополнительно ждать разрешения органов опеки на продажу жилья. А это может значительно затянуть время сделки.

Что по факту?

Вот так, приехав в Краснодар для покупки жилья, можно стать собственником квартиры в соседней Адыгее. Так ли это плохо — оценим позже. Но добраться до того же центра столицы Кубани из другого региона можно даже быстрее, чем из отдаленного района Краснодара. Общественный транспорт ходит как раз от «Меги», до которой пешком минут 10–15, а на личном автомобиле — еще быстрее.

При этом цены на жилье там все еще ниже, чем в городе, а значит, привлекают покупателей.

pixabay.com / Gerd Altmann

Тем временем застройщики продолжают активно осваивать эти территории и там уже ведут строительство новых многоэтажных домов, растут они там как грибы после дождя. Только вот не дешевеют. Квартиры той же площади сейчас уже на этапе строительства предлагают дороже, чем в уже сданных домах.

P. S.

Это не агитация за покупку жилья в Адыгее. За эти деньги есть еще предложения и в Краснодаре. Просто этот вариант оказался привлекательным для конкретного человека. Для другого — интересным может стать только краснодарский. Главное, что еще можно успеть, и те, кто все еще хочет переехать в теплые края, еще могут «запрыгнуть в последний вагон».

А цены продолжают расти...