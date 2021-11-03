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Актер Андрей Бурковский считает несмешными стендап-шоу и Comedy Club
Шоу-бизнес
Актер Андрей Бурковский считает несмешными стендап-шоу и Comedy Club
Global Look Press  /  Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Москва, 3 ноября. Известный российский актер Андрей Бурковский оценил современные юмористические программы. По словам артиста, стендап-шоу, КВН и Comedy Club совершенно его не веселят.

Артист стал гостем YouTube-шоу «Скажи Гордеевой», где ответил на большое количество провокационных вопросов. По словам звезды телесериала «Медиатор», он в последние годы отказался от просмотра комедий и не считает нужным смотреть проекты на телеканалах. Причем речь идет не только о новинках, но и о старом добром КВН.

«КВН и Comedy Club не смотрю. Стендапы смотрю иногда, но не хожу на них. Мне не смешно. Могу я так сказать. Я не смотрю комедии», — признался артист.

Актер Андрей Бурковский считает несмешными стендап-шоу и Comedy Club
Prt Scr youtube.com / Скажи Гордеевой

Такое отношение Бурковского к юмору весьма удивительно, ведь свою карьеру на телевидении он начинал с КВН Александра Маслякова. В 2004 году актер в составе команды «Максимум» дебютировал в Премьер-лиге. В первом же сезоне участники завоевали чемпионство.

Ранее актер высказал свое отношение к художественному руководителю МХТ имени Чехова Сергею Женовачу. Артист сравнил работу с новым руководством с тем, как управлял театром покойный артист Олег Табаков.

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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Андрей Бурковский считает несмешными стендап-шоу и Comedy Club
квн comedy club Бурковский скажи гордеевой
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