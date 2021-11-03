Годовая инфляция в Турции приблизилась к 20%

Анкара, 3 ноября. Инфляция в годовом исчислении достигла 19,89% в Турции, показав максимум с начала 2019 года. При этом за месяц рост стоимости на потребительские товары составил 2,39%. Такие данные приводит Институт статистики Турецкой Республики (TÜİK).

#Turkey – #inflation in Oct-21 rises (19.9% y/y) but not as much as we/consensus had expected … the #CPI reading strengthens our conviction of another 100bp in cuts when @CentralBank_TR meets on 18-Nov, with more aggressive cuts of up to 200bp conditional on #TRY developments pic.twitter.com/9QbZfvQ97i — Ehsan Khoman (@EhsanKhoman) November 3, 2021

Цены производителей промышленных товаров увеличились за октябрь на 5,24%, а за год — на 46,31%. Последний показатель является самым высоким с июня 2002 года.

За прошедший месяц больше всего цены выросли на одежду и обувь (7,56%), алкогольные напитки и табачные изделия (5,97%) и транспорт (2,43%). При этом в годовом исчислении больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки (27,41%), рестораны и отели (25,23%), товары для дома (23,03%).

Несмотря на то, что инфляция в Турции продолжает стремительно расти, аналитики прогнозировали более высокие данные. Эксперты Reuters и Bloomberg Ht полагали, что годовая инфляция превысит 20% и достигнет отметки 20,4% или 20,25% соответственно. Кроме того, экономисты Reuters считали, что за месяц цены на потребительские товары вырастут на 2,76%, а специалисты Bloomberg Ht — на 2,7%.

TÜFE yüzde 20'ye dayandı, ÜFE 19 yılın zirvesinde https://t.co/bqzokPohxc — Ali ÖZKIR (@ozkirali) November 3, 2021

Альтернативные данные

Даже такие высокие показатели роста стоимости товаров и услуг вызывают недоверие у общественности и заставляют усомниться в прозрачности данных TÜİK — официального органа страны. Независимая исследовательская группа по инфляции (ENAG), возглавляемая профессором экономики Университета Едитепе (Стамбул) Вейселем Улусоем, с сентября 2020 года публикует свои собственные данные по инфляции.

По данным ENAG, в октябре цены на потребительские товары и услуги выросли на 6,9%, то есть темпы роста оказались в три раза больше, чем демонстрирует официальная статистика. Инфляция в годовом исчислении, считают экономисты, и вовсе достигла 49,87%.

ENAGrup October/2021 Monthly Inflation Bulletin has been presented in our web page: https://t.co/8XFsmjEuQ8 pic.twitter.com/QbTzbqltjJ — ENAG (@ENAGRUP) November 3, 2021

Известный финансист, профессор Университета Сабанджи Озгюр Демирташ придерживается той же точки зрения. В своем Twitter-аккаунте он заявил, что истинный уровень инфляции в стране равен 50%.

Gerçek Enflasyon %50 …



Net! — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) November 3, 2021

По-видимому, с такой оценкой согласны и граждане республики — твит собрал более 60 тысяч лайков.

Лира против ставок

Несмотря на высокую инфляцию, 23 сентября Центральный банк (ЦБ) Турции снизил процентную ставку с 19% до 18%. В октябре на заседании комитета по денежно-кредитной политике ЦБ учетная ставка была снижена еще на 2 процентных пункта, то есть до 16%.

Все это не могло не отразиться на курсе турецкой лиры. Только в октябре национальная валюта страны обесценилась примерно на 7%, а с начала года она потеряла около 23% своей стоимости по сравнению с долларом. Обесценивание лиры оказывает большое давление на инфляцию из-за высоких расходов на импорт, осуществляемых в твердой валюте.

The Brazilian Real is down almost 10% since the Sep 22 FOMC, which put a "fast taper" on markets' radar. Biggest fall in EM with exception of Turkish Lira and NOT justified by fundamentals. Huge undervaluation versus our $/BRL 4.50 fair value. With @SergiLanauIIF & @mcastellano44 pic.twitter.com/h6fTJbq5bP — Robin Brooks (@RobinBrooksIIF) October 22, 2021

Турецкая валюта достигла исторического минимума в соотношении 9,85 за доллар, когда в конце октября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал выслать из республики послов 10 стран из-за их требования освободить местного правозащитника Османа Кавалу. После урегулирования дипломатического скандала падение несколько затормозилось.