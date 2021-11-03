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Годовая инфляция в Турции приблизилась к 20%

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 16:13
Весь мир
Годовая инфляция в Турции приблизилась к 20%
Global Look Press  /  Mustafa Kaya / Xinhua

Анкара, 3 ноября. Инфляция в годовом исчислении достигла 19,89% в Турции, показав максимум с начала 2019 года. При этом за месяц рост стоимости на потребительские товары составил 2,39%. Такие данные приводит Институт статистики Турецкой Республики (TÜİK).

Цены производителей промышленных товаров увеличились за октябрь на 5,24%, а за год — на 46,31%. Последний показатель является самым высоким с июня 2002 года.

За прошедший месяц больше всего цены выросли на одежду и обувь (7,56%), алкогольные напитки и табачные изделия (5,97%) и транспорт (2,43%). При этом в годовом исчислении больше всего подорожали продукты и безалкогольные напитки (27,41%), рестораны и отели (25,23%), товары для дома (23,03%).

Несмотря на то, что инфляция в Турции продолжает стремительно расти, аналитики прогнозировали более высокие данные. Эксперты Reuters и Bloomberg Ht полагали, что годовая инфляция превысит 20% и достигнет отметки 20,4% или 20,25% соответственно. Кроме того, экономисты Reuters считали, что за месяц цены на потребительские товары вырастут на 2,76%, а специалисты Bloomberg Ht — на 2,7%.

Альтернативные данные

Даже такие высокие показатели роста стоимости товаров и услуг вызывают недоверие у общественности и заставляют усомниться в прозрачности данных TÜİK — официального органа страны. Независимая исследовательская группа по инфляции (ENAG), возглавляемая профессором экономики Университета Едитепе (Стамбул) Вейселем Улусоем, с сентября 2020 года публикует свои собственные данные по инфляции.

По данным ENAG, в октябре цены на потребительские товары и услуги выросли на 6,9%, то есть темпы роста оказались в три раза больше, чем демонстрирует официальная статистика. Инфляция в годовом исчислении, считают экономисты, и вовсе достигла 49,87%.

Известный финансист, профессор Университета Сабанджи Озгюр Демирташ придерживается той же точки зрения. В своем Twitter-аккаунте он заявил, что истинный уровень инфляции в стране равен 50%.

По-видимому, с такой оценкой согласны и граждане республики — твит собрал более 60 тысяч лайков.

Лира против ставок

Несмотря на высокую инфляцию, 23 сентября Центральный банк (ЦБ) Турции снизил процентную ставку с 19% до 18%. В октябре на заседании комитета по денежно-кредитной политике ЦБ учетная ставка была снижена еще на 2 процентных пункта, то есть до 16%.

Все это не могло не отразиться на курсе турецкой лиры. Только в октябре национальная валюта страны обесценилась примерно на 7%, а с начала года она потеряла около 23% своей стоимости по сравнению с долларом. Обесценивание лиры оказывает большое давление на инфляцию из-за высоких расходов на импорт, осуществляемых в твердой валюте.

Турецкая валюта достигла исторического минимума в соотношении 9,85 за доллар, когда в конце октября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган призвал выслать из республики послов 10 стран из-за их требования освободить местного правозащитника Османа Кавалу. После урегулирования дипломатического скандала падение несколько затормозилось. 

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