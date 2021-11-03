Петербургский кот Куар стал смотрителем музея «Россия — моя история» в Твери

Тверь, 3 ноября. Рыжий бездомный кот Куар переехал из Петербурга в Тверь. Теперь он стал новым смотрителем исторического музея «Россия — моя история», сообщили в соцсетях сотрудники учреждения.

Работники тверского музея в октябре сообщили о пропаже своего кота Оси. Поисками животного занимался весь город — местные жители и волонтеры приносили в заведение всех рыжих уличных животных, которых могли найти. Среди них была копия пропавшего четвероногого, его решили отдать в добрые и надежные руки.

После этого сотрудники учреждения увидели в интернете историю о тяжелой судьбе кота Куара, который жил в петербургском музее Анны Ахматовой. Они пригласили его к себе на работу. Уже 1 ноября новый коллега прибыл в Тверь на скоростном поезде «Сапсан».

В конце сентября сотрудники полиции вывели из леса в Истре заблудившихся бабушку и двух ее внучек, сообщало издание РИАМО. Правоохранители несли обессиленных девочек на руках.