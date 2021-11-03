Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 15:13
15:09
Политика
Замглавы МИД Польши связал атаки ЕС на Варшаву и возвращение в политику экс-премьера Туска
15:09
Общество
Медик Яковлев высказался о возможном продлении локдауна в Санкт-Петербурге
15:07
Происшествия
Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области
15:07
Общество
Власти Хабаровского края ограничили работу алкомаркетов до 7 ноября
15:07
Происшествия
Посольство Кыргызстана направило в МИД РФ ноту протеста из-за задержания соотечественника
15:01
Общество
«Из мухи раздули слона»: мать попавшей в приют из-за селфи девочки прокомментировала произошедшее
15:01
Общество
Пульмонолог Карабиненко назвал симптомы COVID-19, при которых следует обратиться к врачу
15:00
Экономика
Депутат Госдумы Арефьев объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция
15:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: почему ЦРУ одержимо массовой культурой
14:56
Наука
Паразит Toxoplasma gondii оказался полезен в борьбе с раковыми опухолями
Все новости

Кулеба считает, что Россия «разбрызгивает желчью» из-за инцидента с Зеленским в Глазго
Политика
Кулеба считает, что Россия «разбрызгивает желчью» из-за инцидента с Зеленским в Глазго
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 3 ноября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент Владимир Зеленский не выступил на климатическом саммите в Глазго.

Украинский министр обвинил Россию в «разбрызгивании желчи» для дискредитации Киева после того, как Зеленский не пришел на собственное выступление. Сбой произошел не по вине президента, уточнил Кулеба. По его словам, украинской делегации не оказалось в зале из-за организаторов саммита, так как в это время Зеленский проводил переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встречу он назвал «долгосрочной и предметной».

По мнению главы МИД Украины, именно российские СМИ якобы первыми стали писать о скандале из-за отсутствия Зеленского на выступлении.

«Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было», — высказался дипломат.

Кулеба назвал случившееся простым организационным моментом.

Политолог Евгений Сатановский считает, что Зеленский может не рассчитывать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным после неподобающего поведения на климатическом саммите в Глазго. Эксперт поставил «прогул» бывшему артисту «Квартала-95» в личном Telegram-канале.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Кулеба считает, что Россия «разбрызгивает желчью» из-за инцидента с Зеленским в Глазго
украина зеленский кулеба
Комментировать