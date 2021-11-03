Кулеба считает, что Россия «разбрызгивает желчью» из-за инцидента с Зеленским в Глазго

Киев, 3 ноября. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, почему президент Владимир Зеленский не выступил на климатическом саммите в Глазго.

Украинский министр обвинил Россию в «разбрызгивании желчи» для дискредитации Киева после того, как Зеленский не пришел на собственное выступление. Сбой произошел не по вине президента, уточнил Кулеба. По его словам, украинской делегации не оказалось в зале из-за организаторов саммита, так как в это время Зеленский проводил переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Встречу он назвал «долгосрочной и предметной».

По мнению главы МИД Украины, именно российские СМИ якобы первыми стали писать о скандале из-за отсутствия Зеленского на выступлении.

«Давайте не вестись на все эти российские упреки и на все их провокации, и на ту желчь, которую они разбрызгивают активно в информационном пространстве, пытаясь дискредитировать Украину. Ничего такого не было», — высказался дипломат.

Кулеба назвал случившееся простым организационным моментом.

Политолог Евгений Сатановский считает, что Зеленский может не рассчитывать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным после неподобающего поведения на климатическом саммите в Глазго. Эксперт поставил «прогул» бывшему артисту «Квартала-95» в личном Telegram-канале.