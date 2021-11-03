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Анастасия Макеева похвасталась бизнесом в Турции
Шоу-бизнес
Анастасия Макеева похвасталась бизнесом в Турции
instagram.com  /  @makeevan

Москва, 3 ноября. Актриса Анастасия Макеева похвасталась поклонникам видео из Турции. Она отправилась в теплую страну не ради отдыха, а для работы.

Звезда показала интернет-пользователям на странице в Instagram несколько кадров, сделанных в Турции. Поклонники предположили, что артистка решила устроить себе очередной отпуск. Но, как оказалось, кинодива отправилась в республику ради работы.

«Друзья, я в Турции, и это круто! Да, я тут живу, и у меня тут бизнес и не один. Это нереально интересно и прибыльно», — написала 39-летняя артистка.

Она анонсировала, что в скором времени появится серия роликов о ее жизни. Звезда пообещала рассказать фанатам подробно о своей деятельности в Турции.

На днях стало известно, что Анастасия Макеева и ее супруг Роман Мальков обзавелись заграничной недвижимостью. Супруги купили апартаменты в Аланье.

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Все новости / Шоу-бизнес / Анастасия Макеева похвасталась бизнесом в Турции
турция недвижимость макеева
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