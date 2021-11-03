Сенатор Цеков обвинил Байдена в низком уровне политической культуры

Москва, 3 ноября. Президент США Джо Байден продемонстрировал низкий уровень политической культуры, считает российский сенатор Сергей Цеков.

Ранее американский лидер на выступлении в Глазго обвинил президента России Владимира Путина в «горящей тундре» и нежелании заниматься проблемами экологии. По словам Цекова, глава РФ никогда не позволяет себе подобные высказывания в адрес других президентов. Ситуация с экологией не зависит от присутствия мировых лидеров на конференциях по климату, убежден сенатор.

«Россия вообще одна из стран, которая больше других обеспечивает решение сложнейших климатических вопросов — и за себя, и за других — благодаря нашей территории и лесам», — цитирует Цекова РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что климатическая политика России носит последовательный и очень серьезный характер. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что действия государства в этом направлении не приурочены к каким-либо конкретным мероприятиям.