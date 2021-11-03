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Россия с начала 2021 года увеличила экспорт продукции АПК на 19%
Экономика
Россия с начала 2021 года увеличила экспорт продукции АПК на 19%
pixabay.com

Москва, 3 ноября. Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) за десять месяцев 2021 года увеличился на 19% в годовом выражении и достиг 27,352 млрд долларов. Об этом сообщил подведомственный Минсельхозу РФ федеральный центр «Агроэкспорт».

Поставки зерновых выросли за отчетный период на 9% и достигли 8,19 млрд долларов. Экспорт продукции масложировой отрасли составил 5,454 млрд, что на 47% больше, чем в прошлом году. В то же время серьезно выросли поставки мясомолочной продукции (+30%), рыбы и морепродуктов (+21), а также продукции пищевой и перерабатывающей промышленности (+10%).

В структуре российского экспорта продукции АПК 13,2% приходится на страны ЕС, 11,9% — на Турцию, 10,5% — на Китай. Доля Южной Кореи составила 7,1%, Казахстана — 5,95, Египта — 4,7%, Белоруссии — 4,1%, Украины — 2,6%, Узбекистана — 2,3%, Саудовской Аравии — 2,1%.

Власти Москвы ранее отчитались о почти двукратном увеличении экспорта продукции машиностроения в первой половине 2021 года. За первые шесть месяцев московские предприятия поставили за границу товаров на 15% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

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сельское хозяйство статистика экономика россии апк международная торговля агроэкспорт
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