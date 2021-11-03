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Дочь вратаря Малафеева получила условный срок по делу о сбыте наркотиков
Общество
Дочь вратаря Малафеева получила условный срок по делу о сбыте наркотиков
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 3 ноября. Несовершеннолетняя дочь известного российского футболиста Вячеслава Малафеева Ксения получила условный срок по делу о сбыте запрещенных препаратов.

Скандал с участием дочери голкипера произошел в марте прошлого года. Правоохранительные органы подозревали несовершеннолетнюю девушку в сбыте наркотиков, а вскоре против нее было возбуждено уголовное дело. Все это время Малафеев поддерживал своего ребенка, пытаясь разобраться в произошедшем.

Суд принял во внимание юный возраст Малафеевой и ее психическое состояние и не стал назначать ей реальный тюремный срок, девушка получила четыре года условно. Бывший голкипер сборной России по футболу признался, что ожидал подобного решения.

«Это ее ошибка в первую очередь. Мы тоже недосмотрели. Я понимал, что наказание будет плюс-минус таким. Она же несовершеннолетняя, это будет максимум условный срок с учетом всех обстоятельств. Суд обязал пройти как медицинское лечение, так и, в принципе, реабилитацию», — рассказал футболист в интервью для YouTube-канала Sports.ru.

Малафеев подчеркнул, что его дочь постоянно взаимодействует с психологами и уже есть определенные улучшения. Малафеева избавилась от наркотической зависимости и работает над восприятием себя.

Проблемы с дочерью — не единственные сложности в жизни известного футболиста. Месяц назад его супруга Екатерина Малафеева рассказала о серьезном кризисе. По ее словам, их многолетний брак стал «трещать по швам».

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