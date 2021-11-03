Бригады военных медиков отправят из Петербурга в Подмосковье для борьбы с COVID-19

Санкт-Петербург, 3 ноября. Бригады петербургских военных врачей, медсестер и фельдшеров будут направлены в Московскую область для оказания помощи в борьбе с распространением COVID-19.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, в общей сложности в Подмосковье направят свыше 220 специалистов. Они будут работать в специальном медицинском центре, который откроют в Кубинке.

«Врачебно-сестринские бригады будут задействованы в лечении гражданских пациентов во временном медицинском центре, к развертыванию которого в подмосковной Кубинке уже приступили областные специалисты совместно с Минобороны России», — говорится в сообщении.

Ранее в Кремле сообщали, что военное ведомство уже направило военных медиков в регионы страны с наиболее острой эпидемиологической обстановкой. Президент России Владимир Путин также обсуждал ситуацию с министром обороны Сергеем Шойгу.