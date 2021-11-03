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Миротворцы ООН признали ответственность за смерть ребенка в столице ЦАР
Весь мир
Миротворцы ООН признали ответственность за смерть ребенка в столице ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 3 ноября. Руководство многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА) признало вину египетских миротворцев в убийстве 15-летней девочки возле резиденции президента Центральноафриканской Республики.

Несколько дней назад около десяти сотрудников МИНУСКА произвели несанкционированную видеосъемку государственного объекта, что запрещено законом ЦАР. Бойцы национальной армии приказали «голубым каскам» прекратить фотографировать и остановить машину, но водитель предпринял попытку скрыться.

На выезде из охраняемого комплекса транспортное средство на полном ходу сбило ребенка. По прошествии нескольких дней руководство миссии дало официальный комментарий и пообещало инициировать расследование трагедии:

«При попытке покинуть район автобус египетского подразделения совершил наезд на местную жительницу, которая через некоторое время погибла. МИНУСКА и члены правительства немедленно начали диалог, чтобы устранить все последствия этого инцидента», — сообщается в коммюнике организации.

Миротворцы ООН признали ответственность за смерть ребенка в столице ЦАР
flickr.com / Hervé Serefio

При этом сотрудники ООН предприняли попытку встречно обвинить бойцов нацгвардии в том, что они якобы открыли по ним огонь без предупредительных выстрелов. Ранее жители ЦАР потребовали немедленного вывода миротворцев из страны за попытку захвата резиденции Фостен-Арканжа Туадера.

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