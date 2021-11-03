«КиноПоиск» изменил логотип и визуальный стиль

Москва, 3 ноября. Сервис для поиска информации о фильмах и сериалах, онлайн-кинотеатр «КиноПоиск» обновил логотип и визуальный стиль. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сервисе обратили внимание на то, как изменилась платформа за 18 лет. Площадка превратилась из энциклопедии фильмов в видеостриминг, который стал лидером по подпискам среди онлайн-кинотеатров России. Также «КиноПоиск» начал продюсировать фильмы и сериалы, выпустив 12 оригинальных проектов.

«Новый фирменный стиль отражает эти изменения и создает платформу для единых коммуникаций в различных каналах», — говорится в сообщении пресс-службы.

«КиноПоиск» в честь своего 18-летия отказался от приставки HD в названии своего онлайн-кинотеатра и обновил логотип.



А какой вариант вам нравится больше — новый или старый? pic.twitter.com/PSCUfdXBOL — Мир фантастики (@Mir_Fantastiki) November 3, 2021

В новом логотипе изменился шрифт, визуальные элементы и акцентные цвета. Также «КиноПоиск» избавился от приставки HD, обозначающей онлайн-кинотеатр.

«КиноПоиск» активно работает над своими проектами и намерен запустить несколько шоу. В частности, игровой сериал о панк-группе «Король и Шут» может выйти в 2022 году.