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«КиноПоиск» изменил логотип и визуальный стиль
Общество
«КиноПоиск» изменил логотип и визуальный стиль
hd.kinopoisk.ru  /  Prt Scr

Москва, 3 ноября. Сервис для поиска информации о фильмах и сериалах, онлайн-кинотеатр «КиноПоиск» обновил логотип и визуальный стиль. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В сервисе обратили внимание на то, как изменилась платформа за 18 лет. Площадка превратилась из энциклопедии фильмов в видеостриминг, который стал лидером по подпискам среди онлайн-кинотеатров России. Также «КиноПоиск» начал продюсировать фильмы и сериалы, выпустив 12 оригинальных проектов.

«Новый фирменный стиль отражает эти изменения и создает платформу для единых коммуникаций в различных каналах», — говорится в сообщении пресс-службы.

В новом логотипе изменился шрифт, визуальные элементы и акцентные цвета. Также «КиноПоиск» избавился от приставки HD, обозначающей онлайн-кинотеатр.

«КиноПоиск» активно работает над своими проектами и намерен запустить несколько шоу. В частности, игровой сериал о панк-группе «Король и Шут» может выйти в 2022 году.

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