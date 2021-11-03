Делегация МИД России встретится с представителями Нацсобрания ЦАР

Банги, 3 ноября. Российские дипломаты прибыли в столицу Центральноафриканской Республики с рабочим визитом. Делегация планирует встретиться с высшими должностными лицами Банги, сообщает Radio Lengo Songo.

Стороны обсудят укрепление комплексного сотрудничества и усиление безопасности мирного населения ЦАР. Также россияне пообщаются с представителями Национального собрания.

В ближайшем будущем чиновники внешнеполитического ведомства Центральноафриканской Республики отправятся в Москву, где примут участие в парламентской сессии.

«Россия является дружественным государством и сильным союзником ЦАР. Отдельно стоит отметить успехи в обучении личного состава национальной армии (FACA)», — говорится на сайте Radio Lengo Songo.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Именно благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов в республику вернулся мир и порядок. Обучение у российских инструкторов помогло бойцам FACA ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

После завершения вооруженного конфликта у правительства страны появилась возможность заняться социально-экономическим восстановлением государства.

Ранее премьер-министр Анри-Мари Дондра выступил на церемонии закрытия семинара по модернизации и цифровизации государственных услуг. Политик поблагодарил технических и финансовых партнеров страны за вовлеченность в развитие республики.