Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 15:12
15:09
Политика
Замглавы МИД Польши связал атаки ЕС на Варшаву и возвращение в политику экс-премьера Туска
15:09
Общество
Медик Яковлев высказался о возможном продлении локдауна в Санкт-Петербурге
15:07
Происшествия
Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области
15:07
Общество
Власти Хабаровского края ограничили работу алкомаркетов до 7 ноября
15:07
Происшествия
Посольство Кыргызстана направило в МИД РФ ноту протеста из-за задержания соотечественника
15:01
Общество
«Из мухи раздули слона»: мать попавшей в приют из-за селфи девочки прокомментировала произошедшее
15:01
Общество
Пульмонолог Карабиненко назвал симптомы COVID-19, при которых следует обратиться к врачу
15:00
Экономика
Депутат Госдумы Арефьев объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция
15:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: почему ЦРУ одержимо массовой культурой
14:56
Наука
Паразит Toxoplasma gondii оказался полезен в борьбе с раковыми опухолями
Все новости

Делегация МИД России встретится с представителями Нацсобрания ЦАР
Весь мир
Делегация МИД России встретится с представителями Нацсобрания ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 3 ноября. Российские дипломаты прибыли в столицу Центральноафриканской Республики с рабочим визитом. Делегация планирует встретиться с высшими должностными лицами Банги, сообщает Radio Lengo Songo.

Стороны обсудят укрепление комплексного сотрудничества и усиление безопасности мирного населения ЦАР. Также россияне пообщаются с представителями Национального собрания.

В ближайшем будущем чиновники внешнеполитического ведомства Центральноафриканской Республики отправятся в Москву, где примут участие в парламентской сессии.

«Россия является дружественным государством и сильным союзником ЦАР. Отдельно стоит отметить успехи в обучении личного состава национальной армии (FACA)», — говорится на сайте Radio Lengo Songo.

Делегация МИД России встретится с представителями Нацсобрания ЦАР
Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Именно благодаря консультативной поддержке отечественных специалистов в республику вернулся мир и порядок. Обучение у российских инструкторов помогло бойцам FACA ликвидировать основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC).

После завершения вооруженного конфликта у правительства страны появилась возможность заняться социально-экономическим восстановлением государства.

Ранее премьер-министр Анри-Мари Дондра выступил на церемонии закрытия семинара по модернизации и цифровизации государственных услуг. Политик поблагодарил технических и финансовых партнеров страны за вовлеченность в развитие республики.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Делегация МИД России встретится с представителями Нацсобрания ЦАР
африка цар
Комментировать