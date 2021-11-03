Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 15:12
15:09
Политика
Замглавы МИД Польши связал атаки ЕС на Варшаву и возвращение в политику экс-премьера Туска
15:09
Общество
Медик Яковлев высказался о возможном продлении локдауна в Санкт-Петербурге
15:07
Происшествия
Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области
15:07
Общество
Власти Хабаровского края ограничили работу алкомаркетов до 7 ноября
15:07
Происшествия
Посольство Кыргызстана направило в МИД РФ ноту протеста из-за задержания соотечественника
15:01
Общество
«Из мухи раздули слона»: мать попавшей в приют из-за селфи девочки прокомментировала произошедшее
15:01
Общество
Пульмонолог Карабиненко назвал симптомы COVID-19, при которых следует обратиться к врачу
15:00
Экономика
Депутат Госдумы Арефьев объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция
15:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: почему ЦРУ одержимо массовой культурой
14:56
Наука
Паразит Toxoplasma gondii оказался полезен в борьбе с раковыми опухолями
Все новости

Госпитализированный певец Александр Серов проведет праздники в больнице

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 14:13
Общество
Госпитализированный певец Александр Серов проведет праздники в больнице
Россия 1  /  Prt Scr / Судьба человека с Борисом Корчевниковым

Москва, 3 ноября. Известный российский исполнитель Александр Серов останется на ноябрьские праздники в московской больнице. Артист проведет время под наблюдением медицинских специалистов.

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» уже больше трех недель находится на лечении. Изначально он был в реанимации, куда его определили после сильного поражения легких. Однако постепенно его состояние стало улучшаться, но врачи не спешат отправлять его домой.

«Пока еще не отпускают врачи. Пока тяжело ходить, это восстановление — процесс небыстрый. Им занимаются профессионалы, все хорошо», — рассказал музыкант в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее стало известно, что несмотря на отмену концертов, Серов продолжает финансово помогать своим музыкантам. Даже в трудное для себя время, оказавшись в палате реанимации, артист не забыл о своем коллективе. Об этом рассказал директор певца Александр Федорков в эксклюзивном комментарии ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Госпитализированный певец Александр Серов проведет праздники в больнице
здоровье серов коронавирус
Комментировать