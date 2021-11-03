Госпитализированный певец Александр Серов проведет праздники в больнице

Москва, 3 ноября. Известный российский исполнитель Александр Серов останется на ноябрьские праздники в московской больнице. Артист проведет время под наблюдением медицинских специалистов.

Исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» уже больше трех недель находится на лечении. Изначально он был в реанимации, куда его определили после сильного поражения легких. Однако постепенно его состояние стало улучшаться, но врачи не спешат отправлять его домой.

«Пока еще не отпускают врачи. Пока тяжело ходить, это восстановление — процесс небыстрый. Им занимаются профессионалы, все хорошо», — рассказал музыкант в беседе с корреспондентом ТАСС.

Ранее стало известно, что несмотря на отмену концертов, Серов продолжает финансово помогать своим музыкантам. Даже в трудное для себя время, оказавшись в палате реанимации, артист не забыл о своем коллективе. Об этом рассказал директор певца Александр Федорков в эксклюзивном комментарии ФАН.