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Наталья Ветлицкая два года боролась за жизнь любимой собаки
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая два года боролась за жизнь любимой собаки
instagram.com  /  @n_vetlitskaya

Москва, 3 ноября. Певица Наталья Ветлицкая поделилась с поклонниками радостной новостью — ее тяжелобольная собака пошла на поправку. У любимого питомца звезды была выявлена малярия.

Артистка разместила на странице в Instagram фотографию собаки породы шпиц. Как утверждает Ветлицкая, у животного выявили неизлечимую болезнь случайно. В какой-то момент собака начала резко лысеть, с трудом держалась на ногах и плохо ела. Несмотря на тяжелые испытания, верный друг артистки боролся с недугом и стойко выносил уколы и таблетки. Сейчас состояние собаки стабильное, пишет «Вечерняя Москва».

«Это заболевание поражает многих животных в наших краях. Делают прививки, но они защищают лишь на 60%. Мы боролись почти два года, и вот наша любимая куколка пришла в хорошее состояние. В какой-то момент мы почти потеряли надежду, но все равно продолжали биться за ее здоровье», — указала 57-летняя Ветлицкая, говоря о своем любимом друге.

Певица открыто рассказывает поклонникам о своих переживаниях. Артистка с ужасом вспоминает о совместной жизни с первым супругом Павлом Смеяном.

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