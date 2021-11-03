Банк России обновил официальные курсы валют

Москва, 3 ноября. Российская валюта укрепила свои позиции по отношению к евро, но ослабла к доллару. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ, опубликованные на сайте регулятора.

Стоимость нацвалюты США поднялась на 00,93 копейки и составила 71,49 рубля. Европейская валюта подешевела на 14,65 копейки и закрепилась на уровне 82,82 рубля за единицу.

Торги Московской биржи при этом открылись снижением курса доллара. Американская валюта на старте торговой сессии опустилась на 0,25 коп. и составила 71,5 рубля. Курс евро, наоборот, продемонстрировал рост — он поднялся на 24,75 коп. и достиг 83,05 рубля.

Рост цен на энергоносители стал ключевым фактором поддержки рубля. Некоторые эксперты заявляют о начале нового нефтяного суперцикла, который сопровождается длительным подорожанием большинства видов сырья.