Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 15:11
15:09
Политика
Замглавы МИД Польши связал атаки ЕС на Варшаву и возвращение в политику экс-премьера Туска
15:09
Общество
Медик Яковлев высказался о возможном продлении локдауна в Санкт-Петербурге
15:07
Происшествия
Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области
15:07
Общество
Власти Хабаровского края ограничили работу алкомаркетов до 7 ноября
15:07
Происшествия
Посольство Кыргызстана направило в МИД РФ ноту протеста из-за задержания соотечественника
15:01
Общество
«Из мухи раздули слона»: мать попавшей в приют из-за селфи девочки прокомментировала произошедшее
15:01
Общество
Пульмонолог Карабиненко назвал симптомы COVID-19, при которых следует обратиться к врачу
15:00
Экономика
Депутат Госдумы Арефьев объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция
15:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: почему ЦРУ одержимо массовой культурой
14:56
Наука
Паразит Toxoplasma gondii оказался полезен в борьбе с раковыми опухолями
Все новости

Банк России обновил официальные курсы валют
Экономика
Банк России обновил официальные курсы валют
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 ноября. Российская валюта укрепила свои позиции по отношению к евро, но ослабла к доллару. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ, опубликованные на сайте регулятора.

Стоимость нацвалюты США поднялась на 00,93 копейки и составила 71,49 рубля. Европейская валюта подешевела на 14,65 копейки и закрепилась на уровне 82,82 рубля за единицу.

Торги Московской биржи при этом открылись снижением курса доллара. Американская валюта на старте торговой сессии опустилась на 0,25 коп. и составила 71,5 рубля. Курс евро, наоборот, продемонстрировал рост — он поднялся на 24,75 коп. и достиг 83,05 рубля.

Рост цен на энергоносители стал ключевым фактором поддержки рубля. Некоторые эксперты заявляют о начале нового нефтяного суперцикла, который сопровождается длительным подорожанием большинства видов сырья.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Банк России обновил официальные курсы валют
банк россии рубль валюта
Комментировать