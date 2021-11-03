Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 15:11
15:09
Политика
Замглавы МИД Польши связал атаки ЕС на Варшаву и возвращение в политику экс-премьера Туска
15:09
Общество
Медик Яковлев высказался о возможном продлении локдауна в Санкт-Петербурге
15:07
Происшествия
Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области
15:07
Общество
Власти Хабаровского края ограничили работу алкомаркетов до 7 ноября
15:07
Происшествия
Посольство Кыргызстана направило в МИД РФ ноту протеста из-за задержания соотечественника
15:01
Общество
«Из мухи раздули слона»: мать попавшей в приют из-за селфи девочки прокомментировала произошедшее
15:01
Общество
Пульмонолог Карабиненко назвал симптомы COVID-19, при которых следует обратиться к врачу
15:00
Экономика
Депутат Госдумы Арефьев объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция
15:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: почему ЦРУ одержимо массовой культурой
14:56
Наука
Паразит Toxoplasma gondii оказался полезен в борьбе с раковыми опухолями
Все новости

Садальский считает, что сцены с Пересильд в космосе Шипенко снимал в павильонах

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 14:08
Общество
Садальский считает, что сцены с Пересильд в космосе Шипенко снимал в павильонах
wikipedia.org  /  Svklimkin/CC BY-SA 4.0

Москва, 3 ноября. Скандально известный актер Станислав Садальский прокомментировал полет российских кинематографистов в космос. Артист считает, что все происходящее является масштабным обманом.

Актер уверен, что никаких съемок в невесомости не было, и российский киноэкипаж все выдумал. Садальский заверил корреспондента PopCornNews, что съемки с актрисой Юлией Пересильд режиссер Клим Шипенко делал в закрытом пространстве на Земле.

«Это все вранье. Мне в свое время тоже подарили место на Ваганьковском кладбище. Никто никуда не летал, все рисуют в павильонах. Мне сказали, что все это устроил театр», — заверил журналистов звезда фильма «Место встречи изменить нельзя».

Однако позже актер добавил, что не уверен в своих источниках на все 100% и о полете на МКС «никто не может знать наверняка», сообщает «Газета.Ru».

Российские кинематографисты отправились в космос в начале октября. За 12 дней на МКС они сняли сцены для будущей драмы «Вызов», где Пересильд сыграет главную роль. Артисты вернулись на землю 17 октября, после чего их сразу же отправили на реабилитацию.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Садальский считает, что сцены с Пересильд в космосе Шипенко снимал в павильонах
мкс вызов садальский киноэкипаж
Комментировать