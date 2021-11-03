Садальский считает, что сцены с Пересильд в космосе Шипенко снимал в павильонах

Москва, 3 ноября. Скандально известный актер Станислав Садальский прокомментировал полет российских кинематографистов в космос. Артист считает, что все происходящее является масштабным обманом.

Актер уверен, что никаких съемок в невесомости не было, и российский киноэкипаж все выдумал. Садальский заверил корреспондента PopCornNews, что съемки с актрисой Юлией Пересильд режиссер Клим Шипенко делал в закрытом пространстве на Земле.

«Это все вранье. Мне в свое время тоже подарили место на Ваганьковском кладбище. Никто никуда не летал, все рисуют в павильонах. Мне сказали, что все это устроил театр», — заверил журналистов звезда фильма «Место встречи изменить нельзя».

Однако позже актер добавил, что не уверен в своих источниках на все 100% и о полете на МКС «никто не может знать наверняка», сообщает «Газета.Ru».

Российские кинематографисты отправились в космос в начале октября. За 12 дней на МКС они сняли сцены для будущей драмы «Вызов», где Пересильд сыграет главную роль. Артисты вернулись на землю 17 октября, после чего их сразу же отправили на реабилитацию.