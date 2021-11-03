Марокко задействует морской транспорт для поставок газа в Европу

Рабат, 3 ноября. Власти Марокко изучают активацию в водах Средиземного моря плавучего хранилища и регазификационной установки.

Проект предусматривает использование парогенераторов для размещения и транспортировки сжиженного природного газа и его направления на рынок потребления. Поводом для разработки такого плана послужило заявление властей Алжира о прекращении поставок СПГ в Марокко.

Рабат готовился начать импорт на судах еще до того, как между двумя странами вспыхнул конфликт. Для данных целей решено учредить специальное акционерное общество, основная деятельность которого сосредоточена на развитии транспортных сетей и техническом обслуживании объектов инфраструктуры, связанной с доставкой газа.

Одновременно королевство продолжает развивать проект трубопровода, соединяющего Нигерию и Европу, который проходит в основном через территорию Марокко. Для его продвижения создана компания, подчиненная Национальному управлению углеводородов и минералов. В ее задачи входит управление газовой инфраструктурой в целом и магистралью Магриб — Европа (ГМЕ), в частности.

На днях власти Алжира подтвердили завершение поставок газа в Испанию по трубопроводу ГМЕ, проходящему через западноафриканское королевство. Компания Sonatrach объявила, что экспорт продолжится только по маршруту Medgaz. Несмотря на то, что данная магистраль имеет меньшую мощность, Правительство АНДР уже приступило к его модернизации для восполнения нехватки.