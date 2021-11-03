Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 ноября 15:11
15:09
Политика
Замглавы МИД Польши связал атаки ЕС на Варшаву и возвращение в политику экс-премьера Туска
15:09
Общество
Медик Яковлев высказался о возможном продлении локдауна в Санкт-Петербурге
15:07
Происшествия
Самолет Ан-12 пропал с радаров в Иркутской области
15:07
Общество
Власти Хабаровского края ограничили работу алкомаркетов до 7 ноября
15:07
Происшествия
Посольство Кыргызстана направило в МИД РФ ноту протеста из-за задержания соотечественника
15:01
Общество
«Из мухи раздули слона»: мать попавшей в приют из-за селфи девочки прокомментировала произошедшее
15:01
Общество
Пульмонолог Карабиненко назвал симптомы COVID-19, при которых следует обратиться к врачу
15:00
Экономика
Депутат Госдумы Арефьев объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция
15:00
Весь мир
«ФАН повсюду»: почему ЦРУ одержимо массовой культурой
14:56
Наука
Паразит Toxoplasma gondii оказался полезен в борьбе с раковыми опухолями
Все новости

Марокко задействует морской транспорт для поставок газа в Европу
Весь мир
Марокко задействует морской транспорт для поставок газа в Европу
portofklaipeda.lt  / 

Рабат, 3 ноября. Власти Марокко изучают активацию в водах Средиземного моря плавучего хранилища и регазификационной установки.

Проект предусматривает использование парогенераторов для размещения и транспортировки сжиженного природного газа и его направления на рынок потребления. Поводом для разработки такого плана послужило заявление властей Алжира о прекращении поставок СПГ в Марокко.

Рабат готовился начать импорт на судах еще до того, как между двумя странами вспыхнул конфликт. Для данных целей решено учредить специальное акционерное общество, основная деятельность которого сосредоточена на развитии транспортных сетей и техническом обслуживании объектов инфраструктуры, связанной с доставкой газа.

Одновременно королевство продолжает развивать проект трубопровода, соединяющего Нигерию и Европу, который проходит в основном через территорию Марокко. Для его продвижения создана компания, подчиненная Национальному управлению углеводородов и минералов. В ее задачи входит управление газовой инфраструктурой в целом и магистралью Магриб — Европа (ГМЕ), в частности.

На днях власти Алжира подтвердили завершение поставок газа в Испанию по трубопроводу ГМЕ, проходящему через западноафриканское королевство. Компания Sonatrach объявила, что экспорт продолжится только по маршруту Medgaz. Несмотря на то, что данная магистраль имеет меньшую мощность, Правительство АНДР уже приступило к его модернизации для восполнения нехватки.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Марокко задействует морской транспорт для поставок газа в Европу
марокко
Комментировать