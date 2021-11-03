Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Skoda и других западных компаний

Минск, 3 ноября. Власти Белоруссии приняли решение продлить запрет на импорт и реализацию в стране продукции группы компаний Skoda Auto. Это предусмотрено постановлением Совета министров республики № 622, принятом 2 ноября.

Мораторий распространяется также на товары ряда других зарубежных компаний стран, которые до этого ввели санкционные меры в отношении белорусских юридических и физических лиц.

Документ продлевает действие постановления правительства № 240 от 23 апреля текущего года. Тогда в список запрещенной продукции были включены товары групп организаций Liqui Moly, Skoda Auto и Beiersdorf (владеет в том числе торговыми марками Nivea, Labello, Hansaplast).

Действие апрельского постановления завершалось 4 ноября. Новое постановление вступит в силу после официального опубликования.

Внутриполитическое положение в Белоруссии заметно стабилизировалось. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.