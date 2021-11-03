Московская область закупит автомобили для ППС на 60 миллионов рублей

Москва, 3 ноября. На сайте Единой информационной системы в сфере закупок появился тендер на поставку специальных легковых автомобилей класса B для сотрудников ППС Подмосковья. Всего планируется закупить 50 машин, 28 из них должны быть поставлены до 24 декабря, остальные — до 21 января следующего года, сообщает издание «Вести Подмосковья». Чтобы сократить до минимума затраты на техническое обслуживание в будущем, автомобили должны быть одной марки. Они должны быть выпущены не ранее 2021 года, иметь заводские номера и, конечно, идеальное техническое состояние.

Автомобили поступят в распоряжение сотрудников подразделений патрульно-постовой службы ГУ МВД России по Московской области. Поэтому машины должны соответствовать действующему законодательству. Например, каждая должна быть оборудована светосигнальной громкоговорящей установкой, видеонаблюдением и спутниковой навигационно-мониторинговой системой. Разгонно-скоростные характеристики должны позволять быстро реагировать и успешно маневрировать при преследовании и задержании преступников. На автомобилях стражи порядка будут пресекать правонарушения и патрулировать территорию Московской области.

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