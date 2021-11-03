Минпромторг заявил об отсутствии перебоев с производством вакцины «Спутник Лайт»

Москва, 3 ноября. Никаких перебоев с производством российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» зафиксировано не было, сообщили в Минпромторге.

Отмечается, что в общей сложности создано 72,7 млн доз данного однокомпонентного препарата. Об этом «Интерфаксу» рассказали в пресс-службе ведомства.

«На текущий момент в гражданском обороте (на складах производителей и в субъектах) находится более 16 млн доз вакцины "Спутник Лайт", производственные площадки работают ритмично», — говорится в сообщении.

Авторитетный медицинский журнал The Lancet ранее опубликовал данные о высокой эффективности вакцины «Спутник Лайт». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).