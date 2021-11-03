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Baijiahao: решительный ход Путина позволил России разрушить черноморские планы НАТО

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 13:57
Армия
Baijiahao: решительный ход Путина позволил России разрушить черноморские планы НАТО
Федеральное агентство новостей

Пекин, 3 ноября. Попытки Североатлантического альянса закрепиться в Черном море ради давления на Россию с треском провалились благодаря стратегии президента страны Владимира Путина, пишет Baijiahao.

Аналитики китайского издания, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», указали на эскалацию напряженности в Черноморском регионе. Причиной тому стала переброска американских боевых кораблей. Так, в конце октября в акваторию прибыл ракетный эсминец USS Porter Военно-морских сил США.

Подобные маневры авторы связывают с непрекращающимися попытками НАТО подорвать влияние России в регионе. Однако планам Запада не суждено сбыться. Черное море для РФ исторически является важным каналом, который способствует воздействию на другие прибрежные страны. Неочевидное преимущество позволяет ей методично расширять зону влияния, о чем ранее уже заявлял Владимир Путин.

Baijiahao: решительный ход Путина позволил России разрушить черноморские планы НАТО
kremlin.ru / Администрация президента России

Аналитики Baijiahao пришли к выводу, что черноморская стратегия российского лидера прекрасно работает по сей день. Она позволила Москве разрушить планы Североатлантического альянса и обеспечила Россию важным преимуществом на случай локальной войны с НАТО.

Ранее Путин отреагировал на заход в акваторию Черного моря американского военного корабля, предложив посмотреть на него через прицел соответствующих оборонных систем, сообщает телеканал «360». При этом американские аналитики разглядели в этом высказывании грозный сигнал для НАТО.

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путин россия нато черное море
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