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Песков ответил на заявление минобороны Украины о военном присутствии России на границе

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 13:55
Армия
Песков ответил на заявление минобороны Украины о военном присутствии России на границе
kremlin.ru  /  пресс-служба правительства РФ

Москва, 3 ноября. Москва будет размещать войска на российской территории там, где считает необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на утверждения Министерства обороны Украины о якобы сконцентрировавшихся подразделениях российских войск вдоль границы.

«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее в Киеве заявили, что у границ Украины к началу ноября была сосредоточена группировка ВС РФ численностью около 90 тысяч человек. По данным ведомства, у российско-украинских рубежей размещены подразделения 8-й и 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы Черноморского флота ВМФ РФ. Кроме того, как утверждают в минобороны, вблизи границ базируются отдельные соединения 4-й, 6-й армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России.

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