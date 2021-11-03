Песков ответил на заявление минобороны Украины о военном присутствии России на границе

Москва, 3 ноября. Москва будет размещать войска на российской территории там, где считает необходимым, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он отреагировал на утверждения Министерства обороны Украины о якобы сконцентрировавшихся подразделениях российских войск вдоль границы.

«Россия сохраняет военное присутствие на своей территории там, где считает это необходимым», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Ранее в Киеве заявили, что у границ Украины к началу ноября была сосредоточена группировка ВС РФ численностью около 90 тысяч человек. По данным ведомства, у российско-украинских рубежей размещены подразделения 8-й и 20-й армий Южного и Западного военных округов, а также силы Черноморского флота ВМФ РФ. Кроме того, как утверждают в минобороны, вблизи границ базируются отдельные соединения 4-й, 6-й армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России.