Создателей финансовой пирамиды будут судить в Челябинске

Челябинск, 3 ноября. Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела в отношении двух ранее судимых петербуржцев, которых обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает издание «Челябинск сегодня».

Как стало известно, деньги доверчивых граждан они похищали через созданный потребительский кооператив, филиалы которого были открыты в Челябинске и Магнитогорске. По договорам о паевом взносе граждане давали им деньги, а кооператив якобы должен был возвращать средства с компенсацией в 27–50% годовых. Потерпевшие приносили в кооператив от десяти тысяч до полутора миллионов рублей, надеясь на получение сверхприбыли.

«При истечении срока действия договоров обвиняемые склоняли пайщиков к заключению дополнительных соглашений или осуществляли выплату гражданам компенсаций за счет поступивших от других пайщиков средств. Таким образом они создавали видимость исполнения со стороны кооператива принятых обязательств с целью продолжения хищения денег потерпевших и привлечения новых клиентов», — сообщили в областном полицейском главке.

Работники создателей пирамиды и не подозревали о преступных намерениях шефов, так как была создана мнимая видимость законности происходящего. Жертвами находчивых преступников стали не менее 375 граждан, а общая сумма ущерба превысила 104 миллиона рублей. Авантюристам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее ФАН сообщал о задержании в Петербурге мошенника, обокравшего пенсионерку. Ему удалось пробраться в квартиру жертвы под предлогом продажи норковой шубы и ортопедического матраса.