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Выручка «Почты России» от международного бизнеса превысила 22 млрд рублей

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 13:52
Экономика
Выручка «Почты России» от международного бизнеса превысила 22 млрд рублей
 /  Пресс-служба ФГУП «Почта России»

Москва, 3 ноября. Объем выручки «Почты России» от доставки импортных отправлений в период с января по сентябрь 2021 года составил 22,5 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба логистической компании.

Полученный результат оказался на 20,4% выше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. От доставки письменной корреспонденции выручка «Почты России» поднялась на 35,5%.

В организации добавили, что число обработанных «дочкой» в Германии отправлений за январь-сентябрь выросло на 77% относительно тех же месяцев годом ранее, составив 3,26 млн штук. Помимо этого, запущенный в сентябре 2020 года в Берлине первый фулфилмент-центр «Почты России» в ЕС обработал за год свыше 133 тысяч отправлений.

«Почта России» начала использовать роботов-беспилотников от компании «Яндекс» для доставки посылок клиентам. Об этом сообщили в пресс-службе почтового оператора в конце октября.

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логистика посылки выручка почта россия
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