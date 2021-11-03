Экспорт нефти и газа Алжира вырос за год почти на 40%

Алжир, 3 ноября. Минэнерго АНДР заявило, что экспорт нефти и газа страны к концу сентября составил 24 млрд долларов. Это на 37,5% превышает показатели за аналогичный период годом ранее.

Согласно информации главы ведомства Мухаммада Аркаба, добыча ископаемого топлива в Алжире выросла на 15% за девять месяцев, достигнув 121 млн тонн нефтяного эквивалента, из которых более 77 млрд кубометров приходятся на природный газ. В августе национальная энергетическая компания Алжира Sonatrach сообщила, что прибыль от экспорта может составить к концу текущего года 33 млрд долларов.

Вместе с тем, Аркаб заявил, что власти страны рассчитывают увеличить по меньшей мере на 30% долю АНДР на европейском рынке СПГ. По словам министра, его страна готова выполнить все обязательства перед государствами Пиренейского полуострова, несмотря на прекращение работы газопровода Магриб — Европа (ГМЕ).