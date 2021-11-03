Власти Севастополя заявили о блокировке официальной страницы правительства в Instagram

Севастополь, 3 ноября. Американская соцсеть Instagram заблокировала официальную страницу правительства Севастополя.

Как сообщили власти города, в числе подписчиков страницы было 10 тысяч человек. Сейчас доступа к аккаунту нет, все подписчики утеряны.

«К сожалению, эта страница недоступна. Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена», — такое сообщение появляется вместо страницы севастопольского правительства в соцсети.

Ранее Instagram запустил функцию, которая позволяет публиковать фото и видео через браузер компьютера. Раньше возможность загружать контент была доступна только через смартфоны. Нововведение заработало с 22 октября.