Россиянам посоветовали отказаться от приема ванной, чтобы сэкономить на оплате ЖКУ

Москва, 3 ноября. Для экономии на оплате коммунальных услуг в нерабочие дни, следует принимать душ, а не набирать ванную, заявила начальник управления по организации сбытовой деятельности «Росводоканал» Тамара Ликсукова.

Душ, по мнению специалиста, может сэкономить деньги, так как для принятия ванной требуется в три-четыре раза больше воды. Кроме того, россиянам рекомендовали при мытье рук открывать кран только наполовину, а при чистке зубов и бритья и вовсе закрывать его, передает «ФедералПресс».

Другой эксперт, доцент Департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ Венера Шайдуллина, добавила, что граждане, которые отсутствовали в квартире или доме более пяти дней, могут получить перерасчет коммунальных платежей.

«Обращаться с такими запросами необходимо в свою управляющую компанию», — добавила специалист.

Правительство России ранее приняло проект по индексации тарифов ЖКУ на 2022 год. В первом полугодии плата подниматься не будет, однако в оставшиеся шесть месяцев повышение составит до 6,5%. Индексы будут меняться в зависимости от региона.