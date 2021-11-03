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Дочь телеведущей Розы Сябитовой «пристыдила» мать на «Модном приговоре»
Шоу-бизнес
Дочь телеведущей Розы Сябитовой «пристыдила» мать на «Модном приговоре»
instagram.com  /  @syabitova_roza

Москва, 3 ноября. Героиней очередного выпуска телешоу «Модный приговор» на этот раз стала самая популярная телесваха Первого канала Роза Сябитова. Интересно, что на передачу ее привела родная дочь Ксения, пишет Teleprogramma.pro.

Соведущая Ларисы Гузеевой по «Давай поженимся» выказала удивление тем, что дочь обвиняет ее в дурновкусии. По словам Сябитовой, она была уверена, что одевается изумительно.

«У моей мамы вкуса нет совсем! И те вещи, которые она надевает, и, как ей кажется, выглядят стильно, модно, молодежно, на ней сидят, как на старой бабке», — заявила Ксения Сябитова.

Телесваха сообщила, что на наследницу не обижается, ведь забот у нее хватает. Она трудится на «Давай поженимся» и в загородном доме.

В студии над ее имиджем корпят специалисты, и ей не приходится забивать этим голову, а дома, по ее словам, звезда и вовсе выглядит так, как ей заблагорассудится. К всеобщему удивлению, историк моды Александр Васильев поддержал Розу Сябитову. Он подчеркнул, что ее одежда не вызывает никаких вопросов, а дома она может носить все, что ей хочется.

Но в итоге модный суд все же взялся за составление нового гардероба телесвахи. Переодели ее по последней моде, и теперь Сябитова не будет подавать «плохой пример» дочери и порадует внешним видом своего супруга.

Стоит отметить, что свою дочь Ксению телесваха не так давно выдала замуж и уже морально готовится к появлению внуков. Она признавалась, что думает, как бы построить на своем участке что-то интересное, чтобы у будущих малышей появилось место для игр.

Ранее Роза Сябитова рассказала, с какими лозунгами она бы выдвигалась на выборы. По ее словам, сильная семья — залог сильного государства.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дочь телеведущей Розы Сябитовой «пристыдила» мать на «Модном приговоре»
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