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Выпускница МГУ Омарова может возглавить валютное управление минфина США по просьбе Байдена
Политика
Выпускница МГУ Омарова может возглавить валютное управление минфина США по просьбе Байдена
wikipedia.org  /  MohitSingh / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 3 ноября. Уроженка российского Уральска и выпускница МГУ Сауле Омарова может возглавить управление валютного контроля Министерства финансов США. Ее кандидатуру выдвинул американский президент Джо Байден.

Сауле Омаровой 55 лет. В 1991 году она отправилась в США по программе обмена МГУ и университета штата Висконсин и осталось там из-за распада СССР. Если кандидатура россиянки будет одобрена, она будет первой женщиной-руководителем Управлением валютного контроля американского минфина за все 158 лет существования департамента.

«Кандидатура, направленная в Сенат: Сауле Омарова <...> (Прим. ФАН) на должность главы Управления валютного контроля», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Кадровые решения президента США Джо Байдена регулярно вызывают бурные обсуждения как в американской, так и в мировой инфосфере. Широкий резонанс в конце октября вызвало назначение трансгендерной женщины Рейчел Левин адмиралом ВМС США.

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