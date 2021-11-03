Выпускница МГУ Омарова может возглавить валютное управление минфина США по просьбе Байдена

Вашингтон, 3 ноября. Уроженка российского Уральска и выпускница МГУ Сауле Омарова может возглавить управление валютного контроля Министерства финансов США. Ее кандидатуру выдвинул американский президент Джо Байден.

Сауле Омаровой 55 лет. В 1991 году она отправилась в США по программе обмена МГУ и университета штата Висконсин и осталось там из-за распада СССР. Если кандидатура россиянки будет одобрена, она будет первой женщиной-руководителем Управлением валютного контроля американского минфина за все 158 лет существования департамента.

«Кандидатура, направленная в Сенат: Сауле Омарова <...> (Прим. ФАН) на должность главы Управления валютного контроля», — говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

Кадровые решения президента США Джо Байдена регулярно вызывают бурные обсуждения как в американской, так и в мировой инфосфере. Широкий резонанс в конце октября вызвало назначение трансгендерной женщины Рейчел Левин адмиралом ВМС США.