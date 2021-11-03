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Гимнастки Аверины рассказали о приглашении Авербуха в шоу «Ледниковый период»

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 13:39
Спорт
Гимнастки Аверины рассказали о приглашении Авербуха в шоу «Ледниковый период»
gov.spb.ru  /  Пресс-служба Администрации Губернатора Санкт-Петербурга

Москва, 3 ноября. Известные российские гимнастки Дина и Арина Аверины рассказали о предложении хореографа и постановщика Ильи Авербуха принять участие в популярном телепроекте «Ледниковый период» на Первом канале.

Встреча спортсменок с продюсером состоялась на праздновании 800-летия города в Нижнем Новгороде. Олимпийские чемпионки признались, что всегда мечтали научиться кататься на коньках, в связи с чем у Авербуха созрел план.

«Он нас пригласил попробоваться в «Ледниковый период». Мы говорим — отлично, через несколько дней мы прилетим в Москву, тогда и попробуем. Мы три-четыре дня прямо тренировались. Нас учили кататься, мы с партнерами ездили, всяческие поддержки делали, было очень круто все», — рассказала Дина Аверина в интервью «Матч ТВ».

Однако их выступлению в рамках популярного шоу помешала подготовка к мировому первенству по художественной гимнастике, которое проходило в Японии. В рамках чемпионата мира Дина Аверина завоевала четыре золотые медали и установила мировой рекорд по количеству первых мест.

Ранее к гимнасткам обратилась двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина. Она призвала Авериных взять перерыв в спорте на отдых, но не бросать гимнастику и выступления.

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