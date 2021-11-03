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Сборная России получила 218 квот на Олимпиаду в Пекине
Спорт
Сборная России получила 218 квот на Олимпиаду в Пекине
Федеральное агентство новостей

Москва, 3 ноября. Сборная России имеет 218 квот на Олимпийские игры в Пекине, которые пройдут в феврале следующего года. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин по итогам заседания штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных для участия в Играх.

Он подробно рассказал о правилах участия в Олимпийских играх ввиду пандемии коронавируса. По его словам, если нет вакцины, то спортсменам и тренерам предлагают пробыть на карантине три недели.

«Делегации не воспримут это как один из возможных вариантов участия в Играх. Мы надеемся, что все оставшиеся мероприятия пройдут успешно. На сегодняшний день у нас 218 квот», — указал Матыцин, добавив, что надеется, что скоро квоты будут дополнены российскими атлетами.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. Китайская столица стала первым городом, который примет как летние, так и зимние Игры. Подготовка спортсменов к престижным соревнованиям уже в самом разгаре. Какие правила точно будут действовать в КНР во время Игр из-за коронавируса, пока неизвестно.

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