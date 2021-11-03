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Министр спорта Матыцин утвердил список из 599 кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 13:31
Спорт
Министр спорта Матыцин утвердил список из 599 кандидатов в сборную России на ОИ в Пекине
fisu.net  /  FISU

Москва, 3 ноября. Глава Министерства спорта России Олег Матыцин сообщил об утверждении списка кандидатов в сборную страны на предстоящую Олимпиаду в Пекине.

Расширенный список, в который попали 599 кандидатов, был утвержден на заседании штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд России для участия в Играх в Китае. В команду попали представители 45 регионов страны.

«Сегодня был утвержден список кандидатов. Он включает 599 спортсменов. Он согласован с Олимпийским комитетом России (ОКР) и федерациями. По 13 видам спорта», — отметил Матыцин.

Глава Минспорта подчеркнул, что завершен отбор спортсменов лишь в двух видах спорта. Речь идет о хоккее среди мужчин и женщин и о фигурном катании.

Зимние Олимпийские игры будут проходить в Пекине с 4 по 22 февраля 2022 года. Ранее в Министерстве спорта РФ заявили, что в преддверии ОИ-2022 активно разрабатывается проект денежного вознаграждения спортсменов по итогам соревнований.

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