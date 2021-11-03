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Депутат Госдумы Арефьев объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция
Экономика
Депутат Госдумы Арефьев объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция
pixabay.com  / 

Рост цен на молочную продукцию неизбежен — в этом нет вины производителей. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. О причинах роста цен депутат подробно рассказал ФАН.

Арефьев считает, что на стоимость молочки оказали влияние несколько объективных причин. Первым делом он напомнил о недавнем повышении Центробанком ключевой ставки.

«Оборотных средств у фермерских предприятий не хватает. Они ныряют в банки и берут кредиты под проценты, чтобы обеспечить животных кормами, которые тоже подорожали. Но из-за того, что ключевая ставка повысилась, кредиты стали дороже. Фермеры начинают раскладывать свои убытки от кредитов на цены на продукцию.

Второе — молока мы производим недостаточно. Если в советское время у нас был 21 миллион коров, то сейчас осталось 7, 5 миллиона. Показатель снижается.

На цены влияет и сезонность этой сферы. Сейчас коровы уже вырастили своих телят.  Начинается период беременности. Обычно отел бывает весной. Поэтому молока становится все меньше и меньше», — объяснил депутат.

По словам депутата, недостаток собственного молока вынуждает страну закупать его за рубежом. Отсюда прямая зависимость от курса доллара, что тоже влияет на изменение цены молочной продукции. Акцентировал внимание эксперт и на подорожании самой упаковки.

«Мы уже ставили вопрос, чтобы переходить на оборотную тару, но это все как-то безынициативно происходит. А упаковка-то при этом дорожает. Потому что нефть и газ подорожали. А из этого сырья делается полиэтилен. А из полиэтилена делается эта упаковка для молока. Вот вам и взаимосвязь. На фоне этого подорожали корма и кормовые добавки для скота, упаковочные и горюче-смазочные материалы», — детализировал Николай Арефьев.

Депутат Арефьев детально объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция
ИА «Политика Сегодня» / Алиса Денисова

С 1 июня в России ввели обязательную маркировки для сыров и мороженого. С 1 сентября такое же требование распространяется на молочную продукцию, срок хранения которой больше 40 дней. За маркировку предприятиям тоже нужно платить. И больше всего тратят те производители, что выбирают типографский способ нанесения кодов маркировки.  

Насколько подорожают молочные продукты — пока неизвестно. Однако депутат Арефьев успокаивает, напоминая, что резкого скачка цен на молочную продукцию власти не допустят.

 «У нас есть в законе о торговле такая норма, что если в течение месяца цены на какую-то продукцию повышаются на 30%, то правительство обязано вводить регулирование цен», — подвел итог заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике.

Депутат Арефьев объяснил, почему в России может подорожать молочная продукция
duma.gov.ru / Государственная Дума РФ

В этом году Минсельхоз дополнительно направит в отрасль животноводства 10,6 млрд рублей субсидий. Эти средства пойдут на компенсацию части затрат на закупку кормов для молочного животноводства.

Ранее магазины начали получать сообщения от поставщиков об увеличении закупочных цен в пределах 5% с 1 декабря текущего года. Отмечается, что с начала года закупочные цены на молочную продукцию выросли почти на 10-15%.

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