Концертный зал в Воронеже переоборудовали под центр диагностики COVID-19

Обратиться во временно закрытый Воронежский концертный зал, чтобы бесплатно диагностировать у себя заболевание, может любой житель города.

Большинство учреждений культуры в Воронеже, как и в остальных городах России, закрыты для посещения из-за пандемии. Освободившиеся площади власти решили использовать как центры диагностики коронавируса. Были установлены временные кабинеты со всем необходимым оборудованием, включая рециркуляторы воздуха. Врачи мобильных медицинских бригад, оказывающие услуги населению, прошли специальное обучение. Среди них опытные клиницисты, пульмонологи, терапевты, которые хорошо знают эту болезнь и имеют соответствующий опыт работы.

«После того, как пациента осмотрят, если есть необходимость, ему здесь проводим экспресс-тестирование на антигены. Это не ПЦР, а экспресс-исследование, которое тоже дает возможность, если положительный результат на ковид определяется, основание считать, что мы лабораторно подтвердили коронавирусную инфекцию, и поставить диагноз», — рассказала главный врач Воронежского областного диагностического центра Елена Образцова.

Посетители временной лаборатории имеют возможность получить лекарственные препараты при подтверждении диагноза, а также провести компьютерную томографию легких. Работающие граждане тут же получают листки временной нетрудоспособности и отправляются на лечение в ковидные стационары.

«С утра пришел и жену привел. Все прошли, все отрицательно. Прекрасно», — поделился впечатлениями житель Воронежа Виталий Токарев.

Диагностический центр работает ежедневно с 8:00 до 20:00. Территория Воронежского концертного зала позволяет обеспечить всю необходимую социальную дистанцию.