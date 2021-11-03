Экипажи Су-24 и Су-30СМ отработали ракетные удары по условному противнику в Черном море

Севастополь, 3 ноября. Авиация Черноморского флота ВМФ РФ развернула учения, отработав нанесение ударов по морской цели с применением ракетного вооружения и авиабомб.

В тренировочных мероприятиях приняли участие экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24, а также расчеты береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион». Самолеты выполнили разведку, обнаружили и классифицировали группу кораблей условного противника. Для уничтожения «неприятеля» были задействованы БПРК и многоцелевые истребители Су-30СМ. Маневры, как сообщают в пресс-службе Черноморского флота, состоялись в соответствии с планом боевой подготовки.

Ранее сообщалось, что подводные лодки ВМФ РФ отработали в Черном море перехват кораблей условного противника с применением ракет «Калибр-ПЛ». В тренировочных мероприятиях участвовали субмарины «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород».