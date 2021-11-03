Национальный музей дамаска провел выставку археологических ценностей Омана

Дамаск, 3 ноября. Национальный музей Дамаска провел «День Омана» с целью укрепления культурных связей между Сирийской Арабской Республикой (САР) и султанатом.

Мероприятия, проводимые при сотрудничестве с Национальным музеем Омана, начались с выставки «Огни Омана», которая включала в себя демонстрацию оманских артефактов, в своем большинстве относящихся к эпохе цивилизации Маган. Она располагалась на юго-востоке Аравийского полуострова в третьем тысячелетии до нашей эры.

Халид Аль Заиди, глава делегации Омана в Сирии, пояснил, что выставка нацелена ​​на знакомство сирийской аудитории с оманской цивилизацией, уходящей корнями в бронзовый век, что должно отражать размер и глубину братских отношений между двумя странами.

Также были представлены артефакты железного века, связанные с древними городами Алеппо, Пальмира, Босра аш-Шам. Выставка сопровождалась демонстрацией документальных роликов, в которых рассказывалось об оманской истории вплоть до современности.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

В течение дня ряд сотрудников Национального музея в Дамаске был отмечен оманской стороной за «огромные усилия» в музейной и археологической работе, а также за их приверженность сохранению сирийских археологических артефактов.

Назир Авад, глава Департамента музеев Минкульта Сирии, подчеркнул важность этой выставки, в рамках которой Национальный музей Дамаска разместил 34 оманских экспоната.

Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

В связи с этим Хула Аль Вахиб, представитель Национального музея Омана, напомнила, что по соглашению Дамаска с Маскатом в Оман были отправлены на реставрацию 175 сирийских археологических ценностей, среди которых сто византийских монет. Еще 30 пальмирских древностей восстановлены на территории Омана усилиями специалистов из российского Государственного Эрмитажа.

Стороны планируют организовать аналогичную выставку в оманской столице с уклоном в сирийскую тематику, причем задействовать планируется все отправленные на реставрацию артефакты. Отдельно будет указано на масштабы ущерба, нанесенного этому наследию в результате деятельности радикальных исламистских группировок на территории Сирии.