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Sohu: США столкнулись с серьезной проблемой из-за возможностей российских Ту-22М

  /   Обновлено: 03 ноября 2021 13:19
Армия
Sohu: США столкнулись с серьезной проблемой из-за возможностей российских Ту-22М
Федеральное агентство новостей

Пекин, 3 ноября. Бомбардировщики Ту-22М разрабатывались еще во времена Советского Союза, но и сейчас не имеют равных среди западных аналогов, пишет Sohu.

Аналитики китайского издания, публикацию которых приводит «ПолитРоссия», подчеркивают, что Ту-22М можно использовать даже для воздушного удара по территории США. Несмотря на свой почтенный возраст, машина эффективно справится с задачей.

«Российский самолет способен выполнять как стратегические, так и тактические удары», — говорится в статье.

Авторы перечислили три козыря российских Ту-22М, которые способны заставить американских военных дрожать от страха. Прежде всего, бомбардировщик может нести самые разные типы ракетного вооружения и наносить удары с большого расстояния. Вторая особенность самолета — радиус действия. Ту-22М под силу вылететь с одного из северных российских аэродромов, совершить перелет через Арктику, нанести удар по американской территории и вернуться на базу.

Sohu: США столкнулись с серьезной проблемой из-за возможностей российских Ту-22М
wikipedia.org / Dmitriy Pichugin / GFDL 1.2

«Российский сверхзвуковой бомбардировщик может атаковать не только США, но и все европейские страны за исключением Португалии», — подчеркнули в Sohu.

Третий козырь, из-за которого США столкнулись с серьезной проблемой, заключается в высоких скоростных характеристиках Ту-22М. Бомбардировщик способен преодолевать звуковой барьер, и даже американские истребители пятого поколения F-35 не смогут угнаться за ним.

Ранее экипажи Ту-22М3 совершили перелет над нейтральными водами Черного моря. Кроме того, как передает телеканал «360», бомбардировщики провели учения в Тихом океане.

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