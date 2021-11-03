Минспорт разрабатывает проект вознаграждения спортсменов по итогам Олимпиады в Пекине

Москва, 3 ноября. Министерство спорта России разрабатывает проект денежного вознаграждения спортсменов по итогам Олимпийских игр в Пекине. Об этом рассказал министр спорта РФ Олег Матыцин.

Глава министерства проводит заседание штаба по контролю за обеспечением подготовки спортивных сборных команд РФ для участия в Олимпийских играх. В ходе своего выступления он сообщил о разработке проекта распоряжения правительства о вознаграждении для спортсменов, тренеров и специалистов, которые обеспечивают подготовку атлетов к Олимпиаде.

«Также в рамках реализации благотворительной программы Фонда поддержки олимпийцев планируется выплата тренерам и специалистам, обеспечившим подготовку спортсменов по зимним видам спорта к Олимпийским играм, по результатам», — добавил Матыцин.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Китайская столица станет первым городом, в котором пройдут как летние, так и зимние Игры.