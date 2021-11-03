Воры вернули теннисистке Весниной олимпийские медали и подарили цветы

Москва, 3 ноября. Известная российская теннисистка Елена Веснина рассказала, что воры вернули ей украденные олимпийские медали. Награды оказались в коробке конфет, а к ним был добавлен букет цветов.

В начале осени спортсменка рассказала, что злоумышленники вломились в ее дом в элитном коттеджном поселке. Вместе с украшениями они унесли и ее олимпийские награды.

Спустя почти два месяца воры одумались и вернули часть награбленного законному владельцу. По словам теннисистки, вещи ей привез курьер службы доставки. Злоумышленников она окрестила «романтиками с большой дороги».

«Друзья, сообщаю и официально подтверждаю новость, которую многие ждали. Преступники подкинули медали. Причем как: поздно вечером курьер привез и оставил на охране букет с коробкой шоколадных конфет, в которых лежали обе мои медали и перстень олимпийских чемпионов», — сообщила Веснина своим подписчикам в Instagram.

Известная теннисистка отметила, что олимпийские награды у нее сразу же изъяли сотрудники правоохранительных органов, которые займутся проверкой медалей на подлинность. Злоумышленников все еще ищут.

Ранее стало известно, что спортсменке могли изготовить новые медали. Процедура возможна в случае, если Олимпийский комитет России напишет соответствующее обращение в МОК.