Сотрудники ГИБДД проведут массовый рейд на нетрезвых водителей в нерабочие дни

Москва, 3 ноября. ГИБДД готовится провести массовые рейды на нетрезвых водителей по всей стране в период нерабочих дней — с 30 октября по 7 ноября, говорится в сообщении ведомства.

В российском ведомстве отметили, что «никакого лояльного отношения» к водителям, которые находятся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, быть не может. Сотрудники правоохранительных органов несут службу в усиленном режиме.

«В период ноябрьских праздников и нерабочих дней запланировано проведение массовых проверок и специальных операций, направленных на предупреждение различных нарушений правил дорожного движения, в том числе и на пресечение управления автотранспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения», — пояснили в пресс-центре МВД России.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее поручил Минюсту, МВД и Минздраву подготовить ряд мер, направленных на ужесточение наказания для нетрезвых водителей. Правительство в настоящий момент рассматривает различные виды наказания, в том числе пожизненное лишение прав.