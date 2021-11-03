Звезда «Медиатора» Бурковский прокомментировал работу с худруком МХТ Женовачем

Москва, 3 ноября. Популярный российский актер Андрей Бурковский рассказал о своих ощущениях после смерти великого кинематографиста Олега Табакова и оценил работу с худруком МХТ имени Чехова Сергеем Женовачем.

Женовач пришел на пост художественного руководителя в 2018 году после смерти своего предшественника. Его метод работы устроил далеко не каждого сотрудника, особенно многие остались недовольны отменой ряда постановок.

Звезда сериала «Медиатор» Бурковский рассказал, что при Табакове для многих артистов театр был родным домом. Худрук помогал всем артистам и практически каждому давал шанс.

«Олег Павлович всегда давал шанс всем абсолютно. Вопрос — сможешь ли ты им воспользоваться. Лучшего сравнения, что Олег Павлович — отец родной, не может быть. Потому что он отец родной во всем», — признался актер в интервью для YouTube-канала «Скажи Гордеевой».

Спустя годы атмосфера полностью изменилась, однако вдаваться в подробности закулисных интриг он не стал. С приходом Женовача у всех артистов полностью изменилось отношение к Московскому художественному театру имени Чехова.

Prt Scr youtube.com / Скажи Гордеевой

«Театр домом в нынешней ситуации сложно назвать. У меня в этом году снялось три спектакля, которые были на разрыв. Я воспринял так: «Да, спектакль, видимо, должен уйти. Ну окей. Посмотрим, что будет»», — прокомментировал артист.

Ранее стало известно, что Бурковский все-таки принял решение об уходе из МХТ после десяти лет службы. В своем обращении он поблагодарил коллектив театра и покойного Табакова.